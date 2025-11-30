COP 30. Mensajes preocupantes

Hace un año por estas fechas analizábamos los resultados de la COP de Bakú. Nada relevante. Las decisiones importantes se aplazaban para más adelante. Lo habitual en las últimas COP celebradas. La celebrada este año en Belem (Brasil) ha sido incluso más frustrante. Ningún acuerdo relevante y ni mención a la senda necesaria de terminar con el consumo de combustibles fósiles como vía necesaria para reducir las emisiones de gases que están en el origen del proceso actual de cambio climático. Llevo año señalando que la celebración de estas reuniones sin haber alcanzado acuerdos previos relevantes no sirve de nada. Solo de escaparate de la política o la empresa, con poco margen para la ciencia. Y esto genera cansancio, hartazgo, desinterés en la sociedad. De hecho, si se realiza una consulta rápida a nuestro círculo cercano de amistades preguntando por esta cumbre del clima, nos sorprenderemos del grado de desconocimiento que existe. Por no sabe, no se conoce ni dónde se ha celebrado la última. Y mucho menos las anteriores. Sé que hay colegas que señalan que lo importante de esto es que se celebren estas cumbres del clima anualmente. Porque ello es un indicador de que el tema del cambio climático sigue estando en las agendas de los gobiernos y organismos del mundo. Pero en mi opinión y dentro del contexto geopolítico mundial que vivimos, con un fomento preocupante del negacionismo climático y de la reafirmación de la economía del carbono, asistir año a año a fracasos reiterados en estas reuniones, donde no se acuerda apenas nada y lo relevante ni se trata, es contraproducente. Y favorece, por el contrario, reacciones de descrédito en la política internacional como esperanza para conseguir una solución a este problema. O se dedica este próximo año a buscar un acuerdo importante para la próxima COP o es mejor que se dejen de celebrar anualmente estas reuniones que no llega a nada. Vale la pena no malgastar esfuerzos y celebrar futuras COPs sobre la base de un acuerdo sólido negociado previamente. Se cierra ahora la COP 30 sin resultados esperanzadores. Mensaje preocupante.