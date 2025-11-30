Familiares y amigos dan el último adiós a José Luis Olivas

Familiares y amigos del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas han acudido hoy al Tanatorio Municipal de València para dar el último adiós al exmandarario del Consell, así como expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia, fallecido este pasado sábado a los 73 años de edad como consecuencia de una larga enfermedad. Una de las personas más madrugadoras para dar el pésame ha sido el también expresidente del Consell Francisco Camps. También ha acudido el abogado castellonense Antonio Tirado, exalcalde socialista de Castelló, así como expresidente de la Caja de Ahorros de Castellón, de Bancaja y ex consejero de Bankia. También han acudido el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana; la alcaldesa de València, María José Catalá; el Comisionado para la lucha contra la violencia de la mujer, Felipe del Baño y el médico José Luis Zaragosí.

A lo largo de la mañana y de primera hora de la tarde, antes de que se celebrara una misa en la capilla del Tanatario Municipal, a la que han acudido sus familiares más directos y parientes, también ha acudido el economista y director general de la Fundación de Estudios Avanzados, Javier Quesada, quien también fue director general de Economía de la Generalitat. Además, han dado el pésame a la familia de Olivas el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra o el expresidente del Valencia CF Manuel Llorente.

Día de luto oficial

La Generalitat ha declarado luto oficial en la Comunitat Valenciana durante la jornada de este domingo 30 de noviembre con motivo del fallecimiento de José Luis Olivas Martínez. vOlivas desempeñó el cargo de president entre julio de 2002 y junio de 2003. Asimismo, fue diputado en Les Corts desde 1995 hasta 2003, conseller de Economía y Hacienda entre 1995 y 1999 y vicepresidente del Consell desde 1999 hasta 2002. Durante la jornada de luto oficial las banderas han ondeado a media asta en los edificios públicos dependientes de la Generalitat, en señal de respeto y pésame.

Además, el Consell ha invitado al conjunto de las instituciones valencianas a secundar esta medida y a arriar sus banderas a media asta en sus sedes oficiales. Con este gesto, la Generalitat, en nombre del pueblo valenciano, "manifiesta su profundo pesar por esta irreparable pérdida y traslada su sentido pésame a la familia y allegados del expresident", ha transmitido el Ejecutivo autonómico en un comunicado.