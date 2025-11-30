Justicia convoca 118 puestos para las oficinas judiciales de los tribunales de instancia

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha convocado un concurso específico para la provisión de 118 puestos de trabajo en las oficinas de los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, donde el próximo 31 de diciembre se constituirán los Tribunales de Instancia.

En esta fecha, la Conselleria culminará la implantación de la nueva Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia en toda la Comunitat Valenciana, en cumplimento de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

El objetivo del concurso es cubrir puestos vacantes dentro de la relación de puestos de trabajo en las oficinas judiciales de los últimos diez partidos judiciales donde falta implantar esta nueva estructura organizativa: Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela, Torrevieja y Villena, en la provincia de Alicante; Castellón de la Plana y Vinaròs en la provincia de Castellón; y Gandia y València en la provincia de Valencia.

Al tratarse de un proceso de acoplamiento, podrán participar en exclusiva y por una sola vez los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial destinados en el municipio donde deban desempeñarse los puestos de trabajo ofertados.

Además, para poder participar, los funcionarios deberán encontrarse en situación de servicio activo o con reserva de puesto de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en la referida disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

La nueva estructura organizativa determina que los Juzgados existentes en la actualidad se transformen en Secciones de los Tribunales de Instancia correspondientes a cada partido judicial de la Comunitat Valenciana, que contarán con Servicios Comunes de apoyo a los jueces y para la prestación del servicio público de Justicia.

Los servicios comunes serán dirigidos por un letrado o letrada de la Administración de Justicia, de quien dependerán funcionalmente el resto de los letrados y el personal al servicio de la Administración de Justicia, y se constituirán áreas o equipos de trabajo con el fin de flexibilizar la funcionalidad de los servicios comunes.

La estructura de la nueva Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia supone adaptar las relaciones de puestos de trabajo de los servicios actuales y de las plantillas de funcionarios, a las nuevas relaciones de puestos de trabajo correspondientes al nuevo diseño organizativo. Los puestos a proveer en este concurso van destinados, principalmente, a Servicios Comunes de Tramitación y de Ejecución.

Los puestos a proveer en los citados partidos judiciales en la provincia de Valencia son: 47 en València (tres de ellos en la Oficina General del Registro Civil, y cinco en Gandia.

En la provincia de Castellón: 12 en Castellón y dos en Vinaròs; y en la provincia Alicante son: 24 en el partido judicial de Alicante (dos de ellos en la Oficina General del Registro Civil), seis en el de Benidorm, nueve en el de Elche, seis en el de Orihuela, seis en Torrevieja y uno en Villena.