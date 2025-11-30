La Laguna de San Benito: El humedal intermitente de Ayora

La Laguna de San Benito es una cuenca endorreica, desecada, localizada entre los términos municipales de Ayora (Valencia) y Almansa (Albacete). Se encuentra flanqueada por destacados relieves. Al Oeste le acompaña la Sierra del Mugrón y el Puntal del Arciseco, con altitudes superiores a los 1.000 metros, y por el Este descienden las estribaciones occidentales del Macizo del Caroig.

Entre ambas unidades orográficas se extienden los llanos del Pino, del Retamar, de la Casa de la Balsa, de la Casa del Hondo, y de la Laguna, que son aprovechados por la carretera N-330, principal vía de comunicación de la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora, con componente norte-sur.

Laguna de San Benito, con agua, y Sierra del Mugrón. / Estepa

La cota más baja de la laguna se encuentra a 666 metros de altitud, a aproximadamente un kilómetro al sur de la pedanía ayorina de San Benito, núcleo del que recibe nombre. La superficie que ocupa, si seguimos la curva de nivel de los 670 metros, es de 4,7 km2, en donde se cultivan habitualmente cereales.

La laguna, paraje protegido

Desde el año 2002, la Laguna de San Benito se encuentra incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, y desde 2011 forma parte del Inventario Español de Zonas Húmedas. Los valores bióticos, económicos, culturales y de protección frente a riesgos que posee justifican su inclusión en el catálogo.

La superficie declarada es de 225,04 hectáreas (2,25 km2), aproximadamente la mitad de la extensión que ocupa la laguna, la que corresponde al término de Ayora. Este espacio se encuentra delimitado por caminos agrícolas en la isohipsa de 670 metros al Este y Oeste, por el límite del término municipal con Almansa por el Sur, y por la carretera CV-436 de acceso a San Benito por el Norte.

Llano de San Benito y Sierra del Mugrón. / Estepa

El espacio que ocupa la laguna también se encuentra incluido en la Red Natura 2000: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) - Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra del Mugrón, y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Meca-Mugrón-San Benito. Esta última figura tiene una especial importancia en este sector, pues está destinada a la protección de aves esteparias como la avutarda (Otis tarda), la ganga ortega (Pterocles orientalis) y el sisón común (Tetrax tetrax), entre otras.

La desecación de la laguna

Hasta iniciado el siglo XIX, la laguna presentaba una masa de agua prácticamente permanente que contaba con el rechazo social del poblamiento disperso de los llanos y de los vecinos de Almansa. Se la relacionaba directamente con epidemias y enfermedades como el paludismo, como así dejaron constancia personajes como Floridablanca o Cavanilles.

Las obras para desaguar la laguna comenzaron a finales de enero de 1804. Consistieron en la construcción de un minado de unos siete kilómetros de longitud que, con dirección noreste, facilitarían la salida a las aguas hacia el Barranco del Muerto, en la cabecera de la Rambla de la Virgen de Gracia. El minado cuenta con una serie de respiraderos, actualmente vallados para evitar accidentes, que sirvieron para extraer la tierra y realizar tareas de mantenimiento.

Laguna de San Benito desde la Sierra del Mugrón. / Estepa

Las obras se detuvieron durante la invasión napoleónica y fueron retomadas en 1814. Un año después se daba cuenta de la desecación completa del agua estancada. Desde entonces, la laguna recupera su estado original tras episodios de lluvias copiosas, como el ocurrido en noviembre de 1884 que además inutilizó un tramo del minado.

Durante las últimas décadas, con la proliferación de pozos para regar el cereal y las viñas que se extienden por los llanos y glacis, el nivel freático ha descendido. Es un factor fundamental por el que la aparición de la laguna, después de las lluvias, es cada vez menos frecuente.

El fósil viviente que habita la laguna

En septiembre de 2024, la estación meteorológica Avamet de San Benito recogió 140,8 mm de precipitación, con un máximo en un día de 60,6 mm. Estas lluvias provocaron que la Laguna de San Benito recuperase el agua acumulada durante unos meses, y con ella la fauna y la flora vinculadas tradicionalmente al humedal.

Triops cancriformis en la Laguna de San Benito. / Estepa

Son numerosas las especies que reaparecen cuando el agua queda retenida, pero de entre ellas sobresale una por su singularidad: el triops (Triops cancriformis). Se trata de un pequeño crustáceo que no ha experimentado cambios desde hace más de 200 millones de años (Triásico), razón por la que se le considera un fósil viviente y el animal vivo más antiguo de la Tierra. Sus huevos resisten años de sequía enterrados en la tierra, y eclosionan cuando se dan las condiciones acuáticas idóneas, como las acontecidas en octubre de 2024.

Estas singularidades convierten a la Laguna de San Benito en un paisaje del agua intermitente y particular, con excepcionales valores naturales y culturales.

Laguna de San Benito / Estepa

