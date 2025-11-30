Medio Ambiente ofreció de 64 a 80 agentes ambientales para vigilar barrancos en la zona dana que Emergencias ignoró

El director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente Luis Gomis, máximo responsable de los agentes medioambientales el 29 de octubre de 2024, aseguró ante la jueza y el fiscal de la dana que su departamento ofreció de 64 a 80 de estos efectivos que trabajan en las cuatro demarcaciones de la provincia de València que se vieron afectadas por la dana. Un ofrecimiento que los responsables de Emergencias, dependientes de la Conselleria de Justicia e Interior el 29 de octubre, ignoraron o o desoyeron. "Yo ofrecí a los agentes medioambientales, pero no fueron requeridos", aseguró en respuesta a las preguntas de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, según la transcripción de su declaración del 20 de noviembre, notificada a las partes esta semana.

Detalle crucial en la investigación de la dana

Como contó Levante-EMV, el testimonio de Gomis es clave para averiguar un detalle crucial de la fatídica jornada que dejó 229 fallecidos: por qué no se movilizaron los agentes medioambientales para vigilar los barrancos. Testigos de Emergencias han declarado que los solicitaron y se les denegaron. Pero desde la dirección general del Medio Natural y Animal han defendido en varios informes entregados al juzgado de la dana que los agentes medioambientales se ofrecieron y nadie los movilizó, como confirmó el director general Luis Gomis a la jueza y el fiscal de la dana, además de las acusaciones y las dos defensas, en su declaración del pasado 20 de noviembre. Emergencias sí movilizó a bomberos forestales del Consorcio Provincial de Bomberos para que vigilaran el barranco del Poyo y el río Magro, que en el caso de la rambla se retiraron antes de las 15 horas, sin que nadie haya asumido hasta ahora esta decisión.

Críticas de la defensa de Emilio Argüeso

Precisamente, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, investigado en la causa de la dana, se revolvió contra la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana por uno de los informes remitido a la causa de la dana por la dirección general del Medio Natural. "Lástima que el señor [Luis] Gomis no tuviera la diligencia el día de la dana de cerciorarse que llegaba su mensaje" de ofrecimiento de los agentes medioambientales para vigilar barrancos, aseguró el letrado del exnúmero dos de Emergencias, José María Bueno Manzanares, en un escrito.

Agentes medioambientales en cada demarcación

Luis Gomis detalló en respuesta a la jueza de la dana que en la Comunitat Valenciana "hay 264 plazas de agentes medioambientales que dependen de la Consellería de Medio Ambiente". Una cifra que, puntualizó, "no quiere decir que estén todas cubiertas, algunas están por cubrir o están esperando que se cubran; algunas están de baja y otras no están operativas porque hay turnos de mañana tarde y noche". La Comunitat Valenciana se divide en "once demarcaciones: tres en Castellón, cinco en Valencia y tres en Alicante". Además, "según lo turnos, en cada demarcación hay unos 24 puestos repartidos en los tres turnos del día. Normalmente, de los 24 hay un número inferior. Como van por turnos, unos días descansan". Gomis añadió, según la transcripción de su declaración, que "el día 29 de octubre de 2024, por la mañana, habían estado disponibles entre 16 y 20 agentes medioambientales, por demarcación".

De seis demarcaciones en la provincia de Valencia, la dana afectó a cuatro

De las seis demarcaciones de la provincia de València (Chelva, Llíria, Polinyà de Xúquer, Requena, Enguera y Xàtiva, las cuatro primeras se vieron afectadas por las lluvias torrenciales que cayeron durante la jornada del 29 de octubre. Aunque Gomis aseguró en su declaración que fueron tres. La cifra de 64 a 80 agentes ambientales que podrían haber vigilado los barrancos señalados como problemáticos en estas cuatro demarcaciones sale de multiplicar el número de agentes (entre 16 y 20) que el director general del Medio Natural admitió que estaban disponibles para las cuatro demarcaciones afectadas por la zona dana.

Nota interna enviada a las 11.54 horas

El director general del Medio Natural explicó en el juzgado que "él hizo una nota interna dentro de sus funciones, y puso a disposición de la Conselleria de Emergencias [entonces de Justicia e Interior] los agentes medioambientales como medio previsto en el plan especial de inundaciones, el día 29 de octubre", según la transcripción de su declaración. Una nota interna que, aclaró Gomis, "consta comunicada a las 11.54 horas aproximadamente, a través del registro departamental. Ese es el medio habitual de comunicación entre diferentes conselleríes, es un medio telemático".

Ofrecimiento que que Emergencias abrió a las 12.25 horas

Una comunicación que se hizo a la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias), que dirigía Emilio Argüeso (investigado en la causa). Y que, según las explicaciones de Luis Gomis "consta que les llegó a las 12.25 horas. Es la hora a la que llegó allí y se aperturó. La hora a la que ellos lo abren [el archivo enviado]. Ellos lo abrieron a esa hora, pero si internamente lo enviaron a otro sitio, lo desconozco. No sé quien lo abrió", transcribe la letrada de la administración de justicia del juzgado de la dana. Un detalle en el que Gomis insistió porque Emergencias defiende que este ofrecimiento de los agentes medioambientales lo vieron el 30 de octubre.

Ofrecimiento telemático sin llamada

Gomis reconoció que tras este ofrecimiento "no me puse en contacto personalmente con el secretario autonómico [Emilio Argüeso], esa no es la forma habitual de comunicarse entre conselleríes en una emergencia, la forma habitual es ésta. No tuve ninguna comunicación telefónica con el Centro de Coordinación de Emergencias, ni con el subdirector general, ni con la jefa de servicio. No hablé con nadie más. Hice el ofrecimiento de forma telemática pero no hablé personalmente con nadie más. Tampoco me consta que nadie de la Conselleria de Medio Ambiente hablara con nadie del Centro de Coordinación de Emergencias".

Informado por los medios de comunicación, no por Emergencias

El director general del Medio Natural también admitió que hizo este ofrecimiento de agentes medioambientales "porque había previsión de lluvias intensas y los agentes forman parte del plan de inundaciones" y por "la información que venía de los medios de comunicación, no del del Centro de Coordinación de Emergencias".

Sin indicaciones del conseller

Tampoco recibió ninguna indicación de su departamento o conseller, Vicente Martínez Mus, actual vicepresidente. "Dentro de la Conselleria de Medio Ambiente, el día 28 o 29, no recibió ninguna indicación de cómo funcionar ante esta situación. El ofrecimiento fue de motu proprio. Dentro de la jerarquía de conselleria, del conseller de Medio Ambiente no recibió ninguna indicación de cómo actuar. Cada director general toma sus decisiones. Fue totalmente autónomo".