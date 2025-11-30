Paco Cerdà analiza las trazas del Franquismo para The New York Times

El periodista y escritor valenciano Paco Cerdà, reciente Premio Nacional de Narrativa con ‘Presentes’, ha escrito como ‘Ensayo invitado’ en The New York Times. En la prestigiosa cabecera estadounidesnse, analiza por qué en España no hubo una ruptura con la dictadura de Francisco Franco, como sí hicieron Italia y Alemania con sus correspondientes regímenes dictatoriales.

Para ello, va del pasado al presente, y habla de su bisabuelo Paco, fusilado por el régimen, y del silencio que siempre ha tenido que guardar su abuelo, que ya ha cumplido los 100 años.

Esta historia familiar hace que el autor de Genovés tenga muy presentes las heridas que aún permanecen abiertas. ‘España debe enterrar el fantasma de Franco’ es el título un texto en el que también afirma que “ha regresado el miedo a que nuestro pasado nos divida. Franco, muerto, aún perdura. Es un fantasma que persigue a los vivos de España. Al olvidar su reinado de terror y blanquear su memoria, corremos el riesgo de trivializar el autoritarismo y debilitar la democracia”.

Por eso, y como se puede comprobar en los discursos de ‘influencers’ en YouTube, X y TikTok, ‘Franco no es pasado. Franco es presente”. “Y lo seguirá siendo mientras los españoles no nos unamos para enterrarlo”, remata.