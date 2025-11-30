Pérez Llorca reivindica la "estabilidad" en la Comunitat frente al "lío del Gobierno"

El president electo de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado la "estabilidad en la Comunitat Valenciana tras la sesión de investidura del pasado jueves", en la que fue investido president con los votos del PP y Vox, frente al "lío y el fango del Gobierno".

El también secretario general del PPCV ha recordado que ese mismo día el Gobierno de España no pudo aprobar sus propuestas en el Congreso de los Diputados, por lo que ha resaltado "la gran diferencia" entre una administración y otra, y ha insistido en que "lo que quiere la sociedad es estabilidad", pues "está cansada de tanto lío, follón y fango".

Así lo ha transmitido en declaraciones a los periodistas durante su asistencia a la concentración convocada por el Partido Popular este domingo en Madrid bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?', ha informado el PPCV en un comunicado.

Pérez Llorca ha subrayado que desde la Comunitat Valenciana están demostrando "que las cosas se van a hacer bien y se están haciendo bien, y más, si lo comparamos con lo que está pasando con el Gobierno", ha dicho.

Ha considerado que la situación del Gobierno está estrechamente ligada "a los socialistas valencianos" puesto que José Luis "Ábalos es el dos del PSPV", y le preocupa, ha dicho, el vínculo de Ábalos y de Santos Cerdán con la secretaria general del PSPV, la ministra Diana Morant, algo que, a su juicio, "tienen que explicar".

"Solo con estabilidad se puede mejorar la calidad de vida de los vecinos", algo que "no puede ofrecer" el Gobierno, ha manifestado Pérez Llorca, quien cree que "sería más correcto convocar elecciones" nacionales y está seguro de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será el presidente de España.

Por otro lado, el president ha reclamado una vez más al Gobierno la constitución de una comisión mixta para la reconstrucción tras la dana, aunque se ha mostrado "un poco pesimista" porque "hasta la fecha no han cumplido con la Comunitat".

Pérez Llorca ha destacado que "hay que seguir trabajando la reconstrucción" y ha destacado "el gran trabajo" realizado por el Consell de Carlos Mazón. "Hay que reconocerlo, se estaba trabajando muy bien la reconstrucción y en esa línea vamos a continuar", ha dicho.