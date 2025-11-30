Sira Rego (ministra de Juventud e Infancia): "Pérez Llorca ha asumido el negacionismo de la dana de Vox"

¿Le preocupa la estabilidad del Gobierno ante casos de corrupción como el del exministro José Luis Ábalos?

Estamos en un momento de mucho ruido, viendo cosas que no son buenas noticias. La corrupcion y la confrontación parlamentaria con esta manera de hacer oposición que no aporta nada. Me preocupa, pero estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, que es mejorar la vida de la gente con medidas como el real decreto de estándares mínimos para el sistema de acogida. El parlamento es reflejo de la diversidad del país, tenemos que dialogar con fuerzas políticas que son diferentes y que tienen que entenderse. Esto ha sido posible hasta ahora. Hemos sacado adelante muchas medidas y vamos a seguir sacando más.

¿Mejorará el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno el relevo de Carlos Mazón por Juanfran Pérez Llorca ?

La gestión de [Carlos] Mazón en la dana ha sido negligente, irresponsable y terrible. Pérez Llorca como sustituto ha asumido por completo la agenda ideológica de la ultraderecha, incluida la negación del cambio climático en uno de los territorios que ya más sufre las consecuencias de la crisis ecosocial. Cuando Pérez Llorca es investido presidente con el apoyo de Vox, asumiendo una agenda que plantea como eje central la negación del cambio climático, que es el evento que ha golpeado duramente a este territorio hace apenas un año, lo que está negando es lo que ha sucedido aquí. Y lejos de plantear una mirada responsable que ayude a la sociedad a salir del trauma y ser más resiliente, están profundizando en una agenda que niega lo que ha sucedido aqui. El PP en general está en una dinámica refractaria a cualquier medida. Si no me equivoco, con el techo de gasto acaban de votar en contra del aumento de los recursos para las comunidades autónomas que suponían 500 millones de euros más para la Comunitat Valenciana.

El estudio de Educo, financiado por el Ministerio de Juventud, sobre las secuelas de la dana en la población escolar que acaba de presentar en València, deja datos demoledores como que el rendimiento del alumnado ha caído un 80% ¿Qué se está haciendo mal y qué soluciones aporta su ministerio ?

Es un estudio muy interesante porque pone números y aporta datos fiables a una realidad que ya intuíamos por lo que hablamos con la gente que está sufriendo las consecuencias de la dana, la gente trabajadora, la gente más vulnerable. Es muy preocupante que la política de la Generalitat haya sido la de fragmentar a las comunidades educativas y con esto me refiero al conjunto de niños y niñas con sus familias y el profesorado. Hay que poner mucho foco en cómo garantizar que se siga garantizando un derecho esencial como es la educación, sin mandar a los chiquillos a lugares alejados, a lo mejor a kilómetros de sus lugares de residencia. Me sorprende la poca empatía a la hora de abordar las consecuencias de la dana en un elemento tan cotidiano como es la educación para los niños y las niñas y el impacto que esto tiene a todos los niveles. Estamos viendo que los niños y niñas están sufriendo muchísimo, que la lluvia les genera muchísimo estrés y que un 88% aún no sabe como tendía que actuar ante otra dana. Nosotros hemos estado aquí, yo he visitado los pueblos de la dana, hemos invertido 60 millones de euros apostando por acciones directas en los municipios de la dana trabajando directamente con ayuntamientos y asociaciones de madres y padres de alumnos. Hemos llevado a los niños a campamentos donde además de divertirse han tenido acompañamiento psicológico, también hemos rehabilitado infraestructuras usadas por niños y niñas, que se habían quedado a la cola como parques, casales y conservatorios. Hemos trabajado con ayuntamientos de todos los colores. Trabajar directamente con ayuntamientos y entidades ha permitido una gestión muy eficaz, muy directa y de alto impacto social, porque ha ido muy focalizada a proyectos que directamente llegaban a los niños y niñas.

Primer plano de Sira Rego (IU), al frente del primer ministerio dedicado exclusivamente a la Juventud y la Infancia / Eduardo Ripoll

Las encuestas del CIS apuntan a una derechización de los jóvenes con casi un 30% que votaría por partidos como Vox ¿Qué reflexión hace?

Creo que el auge de la extrema derecha es algo que nos interpela a toda la sociedad, pero no estoy de acuerdo cuando se hace desde una perspectiva criminalizadora. Hay que entender las razones en primer lugar para poder poner soluciones y descartar cualquier posición ultra. Hay que decir que no hay una sola juventud. Puede ser cierto que haya un grupo de jóvenes que manifiesten que van a votar a la extrema derecha y esto es un problema, pero creo que también se está poniendo el foco interesadamente en este pequeño porcentaje y yo quiero llamar la atención sobre el porcentaje mucho mayor de jóvenes que se están movilizando y tiene posiciones radicalmente diferentes, que se está movilizando por la universidad pública, para exigir el fin del genocidio en Gaza, liderando las movilizaciones por la vivienda digna y poniendo el foco en la importancia de la salud mental. Una de las ventajas de la extrema derecha es que pueda convencer a todos de que su relato es mayoritario. Y no lo es. No es verdad que la sociedad sea mayoritariamente de derechas o de extrema derecha.

Están impulsando una ley de entornos digitales seguros para regular el uso de las pantallas ante problemas graves como el ciberacoso o el «bullign» ¿En un contexto así es coherente adelantar la edad de voto de los jóvenes a los 16 años como también plantean?

Esta ola de posiciones ultras tiene que ver precisamente con el papel de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. El algoritmo que regula el entorno digital no es neutral, es un algoritmo que opera bajo el criterio de personas que son de extrema derecha. Por eso los poderes públicos debemos garantizar la democracia en el entorno digital y proteger a niños y niñas. Regular no significa hacerlo desde una posición prohibicionista. La ley prevé medidas como el control parental en todos los dispositivos destinados a menores y la verificación de la edad que haría que ningún menor de 18 años pudiera acceder a contenido violento, pornográfico o problemático en términos generales. Hablamos también de protocolos en la sanidad para que haya una estrategia de prevención, atención primaria, para abusos en entornos digitales. Hablamos de la adaptación curricular también en la escuela pública y de la reforma del Código Penal. Y esto es compatible con el adelanto de la edad. Frente al modelo de la derecha y extrema derecha de recortar derechos, yo creo que hay que ampliarlos, como el sufragio porque uno de los elementos que hace que precisamente haya desafección política de los jóvenes es la percepción de que las instituciones están fuera de su alcance, que sus voces no se ven reflejadas en las decisiones políticas.

¿Que reacción le produce la palabra «mena»?

Es un acrónimo que yo, personalmente, detesto porque la extrema derecha se ha encargado de criminalizarlo y estigmatizante. Los menores inmigrantes no acompañados son niños y niñas y adolescentes. Y yo invito siempre a hacer un ejercicio de empatía, a imaginarse a su hijo o hija de 16 años, de 14 o nueve años que se quedan sin su familia o están solos en el proyecto migratorio.

El problema, como acabamos de ver en los pueblos de la dana, es también qué pasa cuándo se hacen mayores y se ven abocados a dormir en la calle por falta de recursos.

En algunas comunidades autónomas está trabajando bien los programas de transición y acompañamiento a la vida adulta. Y quiereo decir que hay recursos económicos. Las comunidades autónomas han sido fuertemente financiadas en los últimos años. Es una cuestión de decisión política y de adónde van dirigidos estos recursos. Si van a regalos fiscales para los ultra ricos, como pasa, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid, o si esos recursos van para reforzar lo público. La extrema derecha se empeña en decir que los niños migrantes acaban siendo delincuentes pero los datos reales son que un enorme porcentaje, el 70%, están estudiando o estudiando y trabajando. El eco no es el impacto.

¿Cómo está en la Comunidad Valenciana la situación del traslado y acogida de menores migrantes?

Lo que hemos visto en la Comunitat Valenciana es que el señor Pérez Llorca ha sido apoyado y no ha tenido ningún problema en arrodillarse frente a Vox, asumiendo precisamente esto, el negarse a la acogida de niños y niñas de origen migrante, como uno de los elementos centrales del acuerdo de gobierno. No se como lo va a materializar pero el caso es que Pérez Llorca va a cumplir con el real decreto de los traslados de migrantes menores y ya se están trasladando niños a la Comunitat Valencian. Los traslados son un hecho, otra cosa es el discurso.

Como descendiente de palestinos (su familia paterna es de Cisjordania) ¿Cómo está viviendo la dramática situación en su país?

A mí el gobierno genocida de Israel me prohíbe volver a mi casa y reunirme con mi familia. La situación en Gaza es absolutamente atroz a todos los niveles. No se puede hablar todavía de acuerdo de paz, se puede hablar de alto al fuego, pero estamos viendo que es relativo porque Israel sigue asesinando. Ojalá haya posibilidad de que haya un acuerdo de paz en el que tendrá que estar sentado el pueblo palestino sí o sí en esa mesa.