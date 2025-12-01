Un accidente en la CV-30 colapsa 7 kilómetros la salida de València

Un vehículo accidentado complica la salida norte de València con un total de siete kilómetros de congestión. El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 8:00 horas en el kilómetro 4 de la CV-30, en el enlace de la vía que sale de la capital desde la Ronda Nord y la que lo hace desde la avenida de Corts Valencianes. El siniestro provoca a primera hora de este lunes seis kilómetros de retenciones en la CV-35, desde Benimàmet-Beniferri hasta Cruz de Gracia en dirección salida -hacia Ademuz-, y otro kilómetro más en la CV-30 entre Poble Nou y Benimàmet en dirección a la V-30.

Tráfico en la CV-30 / DGT

Obras en la V-30

La V-30 también registra este lunes circulación lenta o irregular debido a unas obras de mantenimiento que se realizan en ambos sentidos de la vía a la altura del kilómetro 14.5, en Paterna. La carretera muestra esta mañana dos kilómetros de retenciones en Paterna en dirección hacia el puerto. También está congestionada la salida de la V-30 a la altura de Paterna hacia la A-7, con algo menos de un kilómetro de colas.

Retenciones de hora punta

El tráfico habitual de la carretera V-30 acumula este lunes 6,5 kilómetros de retenciones desde Mislata hasta Forn d'Alcedo en dirección hacia el puerto.

Por su parte, la carretera CV-35 suma, a los siete kilómetros de atascos por el accidente en Benimàmet, dos kilómetros más a la altura de Cruz de Gracia en sentido hacia Ademuz. En dirección València, la carretera también va congestionada con tres kilómetros y medio de retenciones entre La Coma y Burjassot.

A-7 en el enlce con la CV-35 / DGT

La A-7 lleva seis kilómetros y medio de tráfico denso desde El Collado hasta Cruz de Gracia en dirección hacia Barcelona. En sentido contrario, hacia Alicante, la autovía suma dos kilómetros y medio más desde Massarrojos hasta Cruz de Gracia.

La A-3, en su enlace con la A-7, también va cargada con dos kilómetros de circulación irregular entre Chiva y Ventas del Poyo.

La carretera CV-36, la autovía de Torrent, tiene un tramo de cuatro kilómetros de congestión desde Picanya hasta Forn d'Alcedo dirección València.

Por último, la V-21 también acumula dos kilómetros de atascos en su entrada a València desde Alboraia.