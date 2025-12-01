Tráfico
Un accidente en la CV-30 colapsa 7 kilómetros la salida de València
El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 8:00 horas a la altura de Benimàmet
Un vehículo accidentado complica la salida norte de València con un total de siete kilómetros de congestión. El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 8:00 horas en el kilómetro 4 de la CV-30, en el enlace de la vía que sale de la capital desde la Ronda Nord y la que lo hace desde la avenida de Corts Valencianes. El siniestro provoca a primera hora de este lunes seis kilómetros de retenciones en la CV-35, desde Benimàmet-Beniferri hasta Cruz de Gracia en dirección salida -hacia Ademuz-, y otro kilómetro más en la CV-30 entre Poble Nou y Benimàmet en dirección a la V-30.
Obras en la V-30
La V-30 también registra este lunes circulación lenta o irregular debido a unas obras de mantenimiento que se realizan en ambos sentidos de la vía a la altura del kilómetro 14.5, en Paterna. La carretera muestra esta mañana dos kilómetros de retenciones en Paterna en dirección hacia el puerto. También está congestionada la salida de la V-30 a la altura de Paterna hacia la A-7, con algo menos de un kilómetro de colas.
Retenciones de hora punta
El tráfico habitual de la carretera V-30 acumula este lunes 6,5 kilómetros de retenciones desde Mislata hasta Forn d'Alcedo en dirección hacia el puerto.
Por su parte, la carretera CV-35 suma, a los siete kilómetros de atascos por el accidente en Benimàmet, dos kilómetros más a la altura de Cruz de Gracia en sentido hacia Ademuz. En dirección València, la carretera también va congestionada con tres kilómetros y medio de retenciones entre La Coma y Burjassot.
La A-7 lleva seis kilómetros y medio de tráfico denso desde El Collado hasta Cruz de Gracia en dirección hacia Barcelona. En sentido contrario, hacia Alicante, la autovía suma dos kilómetros y medio más desde Massarrojos hasta Cruz de Gracia.
La A-3, en su enlace con la A-7, también va cargada con dos kilómetros de circulación irregular entre Chiva y Ventas del Poyo.
La carretera CV-36, la autovía de Torrent, tiene un tramo de cuatro kilómetros de congestión desde Picanya hasta Forn d'Alcedo dirección València.
Por último, la V-21 también acumula dos kilómetros de atascos en su entrada a València desde Alboraia.
