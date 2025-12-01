La Aemet confirma el giro del tiempo que cambiará la previsión meteorológica de toda la semana en Valencia

Diciembre ha empezado en Valencia con lluvias, mucha humedad y abundante nubosidad. El tiempo ha amanecido este lunes, primero de diciembre, muy nublado debido al viento de levante que sopla desde la mañana.

Este viento, cargado de humedad y que se desplaza "en capas bajas sobre la provincia de Valencia y el sur de Castellón", ha provocado un incremento de la nubosidad e incluso algunas lluvias débiles en el litoral. No obstante, esta situación está a punto de cambiar y lo hará hoy mismo, lunes 1 de diciembre, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y el giro se mantendrá durante lo que queda de semana.

El tiempo en Valencia: qué nos espera estos días

En los próximos días se registrará el paso de un rosario de frentes que cruzarán la Comunitat Valenciana de oeste a este. Estos frentes dejarán abundantes lluvias, e incluso importantes nevadas, en muchos puntos de la Península Ibérica pero, al tocar la Comunitat Valenciana, lo harán ya muy desgastados.

La compleja orografía que deben atravesar en su discurrir hacia el Mediterráneo hará que estos frentes se agoten tras descargar con fuerza en algunos lugares. Al arribar a Valencia, estarán ya debilitados y no amenazarán con la misma fuerza con que lo harán en terrenos más occidentales.

Aún así, esos frentes atlánticos podrán dejar lluvias en la Comunitat Valenciana y, desde luego, generarán abundante nubosidad que podría descargar en forma de breves chaparrones ocasionales. Per, en principio, la Aemet sólo espera "lluvias débiles" en el territorio.

El cambio que se producirá hoy y que generará toda esta situación será un giro en la dirección del viento. Si desde la mañana de este lunes sopla de levante y llega cargado de humedad desde el mar, hoy mismo virará a poniente y conectará directamente todos esos frentes que llegan del Atlántico con la Comunitat Valenciana al arrastrarlos hasta el litoral.

Es por eso que la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que pueden registrarse lluvias débiles en la próximas horas. Concretamente, esto puede ocurrir el martes en la zona interior norte y, sobre todo, el jueves, cuando se espera que esos chubascos sean "más generalizados, aunque también de carácter débil".

En la ciudad de València será precisamente el jueves, 4 de diciembre, cuando la amenaza de lluvia sea mayor (entre un 30 y un 50%, según la previsión de la Aemet) y cuando bajen ligeramente las temperaturas máximas.

Más adelante, ya de cara al fin de semana y al puente de diciembre, la situación volverá a cambiar y habrá un nuevo giro en el tiempo de Valencia.