Aspanion conmemora 40 años de apoyo y "luz" para las familias afectadas por el cáncer infantil

Cuarenta años siendo "luz" para las familias afectadas por el cáncer infantil. Aspanion, la Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, celebrará el próximo 4 de diciembre su 40 aniversario en un acto en el Caixaforum de València. La asociación nació en 1985 por el impulso de un grupo de familias con hijas e hijos en tratamiento en el Hospital La Fe de Valencia y recordará este mes próximo sus "inicios difíciles" pero, sobre todo, "el esfuerzo" que "consiguió crear en pocos años una importante red de apoyo mutuo en las tres provincias".

Así lo ha destacado Jesús María González Marín, presidente y fundador de Aspanion, para quien la asociación "transformó la realidad que envolvía en aquel momento a las niñas y niños enfermos". “Aspanion hizo posible que a la atención puramente médica para el menor se sumarán el apoyo social y psicológico para toda la familia, y ese cambio permitió mejorar la calidad de vida de los menores enfermos de cáncer y sus madres y padres", ha considerado. En este sentido, asegura que "aportó luz en momentos de oscuridad". "Puso al alcance de los afectados nuevos recursos muy necesarios para hacer frente a lo que supone esta enfermedad en un hijo o hija; es así como la Asociación comenzó a ofrecer apoyo permanente con trabajadores sociales, psicólogos y profesionales capacitados para organizar incluso acciones de ocio y tiempo libre”, ha destacado.

Una gala para dar voz

El próximo 4 de diciembre, la gala de Aspanion buscará "dar voz" y visibilizar la realidad de quienes sufren por el cáncer infantil. El acto será conducido por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica Valencia, Silvia Tomás.

Como parte del acto, tendrá lugar una mesa redonda que pondrá "rostro y voz" a la enfermedad con sus verdaderos protagonistas: padres de menores que han superado el cáncer, fallecidos, voluntariado y supervivientes. También se otorgarán galardones en reconocimiento al apoyo recibido estos 40 años y habrá actuaciones de música y danza, además de intervenciones de representantes institucionales.

Un pianista hermano de un afectado

Esta gala ha contado con el impulso de Fundación “la Caixa”, a través de la cesión del auditorio de CaixaForum València. Aspanion también ha recibido el apoyo directo de ACSCV, la Asociación Valenciana de Corredores de Seguros.

Pero la mayor colaboración la ha recibido de los propios familiares de afectados por el cáncer infantil. De hecho, durante la gala, tocará una pieza el joven pianista, hermano de afectado, Carlos Zihao. No será la única actuación: también intervendrá la Compañía Joven Innovatori de Moviment bajo la dirección artística de Cristina Puchades.

Del diagnóstico al duelo o la recuperación

Aspanion es la Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. Fue la primera asociación de familiares afectados que se creó en España, en 1985, con lo que en 2025 ha cumplido 40 años de trabajo. Se trata de una ONG acreditada por Fundación Lealtad y fue declarada de utilidad pública por el Ministerio de Interior en 1999. Además, es una entidad que cuenta con el certificado del sistema de gestión de la calidad del Instituto para la Calidad de las ONG- ICONG.

Mª José Arroyo, madre de Pablo fallecido por cáncer, junto con Javier Zamora, su psicológo, en la sede de Aspanion. / Francisco Calabuig

Desde el diagnóstico y en todas las fases de la enfermedad, también en el duelo, o en la recuperación, Aspanion ofrece ayuda psicológica, social y económica a las familias afectadas. La asociación además, cuenta con pisos de acogida para las familias que lo precisan en las provincias de Alicante y Valencia.