El colegio que agrupa a los ingenieros clave para ordenar el territorio en el cambio climático ya es sesentón

Sesenta años de profesión, innovación tecnológica y visión territorial han marcado el Gran Día de la Geomática 2025, celebrado el viernes 28 de noviembre en el salón de actos del Edificio Nexus de la Universitat Politècnica de València (UPV). La jornada, organizada por el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (Coigt), reunió durante más de cinco horas a especialistas, administraciones, instituciones académicas y empresas para analizar el papel de la ingeniería geomática en el diseño y gestión del territorio.

“Hoy nos une la convicción que la geomática ya no es lo que viene, sino lo que está pasando", destacó el presidente-delegado territorial del Coigt de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Carlos Antonio Puig, en cuanto a las innovaciones tecnológicas del sector y el talento que lo compone. En este sentido, subró que “la tecnología, el territorio y el talento son las tres palabras que construyen el futuro". Asimismo, el presidente-delegado ha animado a los asistentes a compartir preguntas y “tejer colaboración entre profesionales, empresa, universidad e instituciones. Esa es la mejor manera de que los avances lleguen a la sociedad”, ha afirmado.

Infraestructuras más resilientes

En la inauguración oficial de la jornada, Puig estuvo acompañado por acompañado por María Belén Picó, vicerrectora de Investigación de la UPV; Andrés Díez, decano de la Junta de Gobierno de COIGT; Ángel Marqués, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la UPV; Ángel Esteban Martín, director del Departamento Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV. La importancia del sector en la solución de retos futuros es un concepto en el que ha hecho hincapié Picó, que ha subrayado que "uno de los mayores retos que afrontamos es el escenario del cambio climático y de fenómenos extremos". En este aspecto, ha indicado que la información precisa que proporcionan las herramientas de geomática, los modelos fiables y los datos espaciales interpretados con rigor científico “son clave” para diseñar infraestructuras resilientes y prevenir este tipo de adversidades.

Durante la apertura se ha puesto de relieve que la geomática es hoy una herramienta decisiva para la toma de decisiones sobre el territorio: desde la digitalización de infraestructuras hasta la gestión de emergencias. La referencia a la reciente DANA que afectó a la Comunitat Valenciana ha servido para subrayar la necesidad de modelos de terreno precisos, cartografía actualizada y geodatos interoperables como pilares de la protección civil y de la reconstrucción tras fenómenos extremos. Innovación tecnológica para un territorio más seguro y eficiente

Drones, IA y digitalización

Tras el inicio institucional, la jornada ha continuado con el bloque de Soluciones de Innovación Tecnológica, donde se han abordado algunas de las tendencias más avanzadas del sector. Por ejemplo, drones aplicados al análisis territorial, con la intervención de Israel Quintanilla, director del Máster en Sistemas de Aeronaves No Tripuladas de la UPV o Inteligencia artificial para la teledetección de fugas y la gestión eficiente del agua, a cargo de Sergio Aznar, director del Departamento GOS en Idrica. También se abordó la sensorización remota e IoT, presentada por Jorge Jaime Bañón, CEO y director técnico de GlobeArea Control S.L. o la digitalización y metodología BIM para la gestión de infraestructuras, con Antonio Soria, director de FADI Ingeniería.

Las ponencias han puesto de manifiesto que la ingeniería geomática es hoy fundamental para modernizar obras públicas, reducir sobrecostes, mejorar la seguridad de infraestructuras críticas y avanzar hacia modelos de gemelo digital.

La seguridad jurídica de la propiedad

El segundo eje temático de la jornada estuvo dedicado a la Ley 13/2015, una normativa que transformó la relación entre Registro, Catastro y la realidad física del territorio. La primera intervención, “Consecuencias técnicas y jurídicas de la inscripción gráfica registral”, fue impartida por Alberto Antón, director técnico de Albireo Topografía Inmobiliaria, quien presentó un caso real ilustrando cómo se resuelven discrepancias entre dominio físico y dominio jurídico. A continuación, Antonio Blanco, representante técnico de Surlanner Geomatic, analizó en la ponencia “Mejora geométrica de parcela urbana” los desajustes habituales entre cartografía catastral, geometría real y planeamiento urbanístico, y cómo la ingeniería geomática permite corregirlos con rigor y seguridad.

El análisis de la década normativa desde la aplicación de la Ley 13/2015 que ampara a la Delimitación de la Propiedad Inmobiliaria se abordó en una mesa de debate. El Gran Día de la Geomática 2025 destacó la relevancia social de la cartografía de precisión, la interoperabilidad institucional y la digitalización avanzada del territorio, confirmando que la ingeniería geomática se posiciona como una herramienta estratégica para planificar la ciudad que viene, garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria y avanzar hacia un modelo territorial más resiliente, tecnológico y sostenible