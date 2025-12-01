El fin de la huelga de profesorado de FP se retrasa por la toma de posesión de Llorca

El profesorado experto en FP está muy cerca de firmar un acuerdo con Conselleria para desatascar la huelga que comenzó el 3 de noviembre, y que ha dejado a miles de alumnos sin clase nada más comenzar el curso escolar.

Conselleria modificó el decreto 97/2025, que supuso una reducción horaria del 40 % de jornada para este profesorado, dejando su tiempo de trabajo en 25 horas a la semana, lo que provocó un auténtico terremoto entre los docentes, que se lanzaron a la calle a protestar. Tras varias concentraciones infructuosas, optaron por iniciar una huelga indefinida que dura ya casi un mes.

Fuentes del colectivo explican que el acuerdo con el director general de personal docente, Pablo Ortega, está casi sellado y que se firmará la semana que viene ya que actualmente el Consell está en funciones. Tras la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca, Conselleria mandará la propuesta para su firma. "Nos han trasladado que solo falta que lo apruebe abogacía y que la modificación de todos los contratos no estaría hasta el 9 de diciembre", explican.

La protesta de este lunes en Alicante, con motivo de la huelga del profesorado especialista de FP / Héctor Fuertes

Sea como sea, ambas partes dan por hecho un entendimiento que ponga fin al paro ininterrumpido desde inicios de noviembre. El profesorado afirmó este viernes que no desconvocará la asamblea hasta que no se cuente con un acuerdo firmado por parte de la administración. Además, explican que las negociaciones continuarán para "negociar algunos temas pendientes", eso sí, con el profesorado ya por fin reincorporado en sus puestos de trabajo.

El acuerdo

Conselleria y docentes han llegado a un acuerdo por el que la jornada será de 33 horas (antes eran 37) y se obliga al profesorado experto y especialista a tener dos años de experiencia laboral en el sector productivo del que imparten clase en los últimos 8 años.

Según explica Educación "se amplía de cuatro a ocho años el período máximo para acreditar una experiencia laboral de dos años de una actividad profesional remunerada directamente relacionada con la materia. Estarán exentos de este requisito aquellas personas que, a 1 de septiembre de 2025, acrediten al menos tres años de servicios prestados como personal experto en sectores productivos o profesorado especialista, en centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana".

El profesorado experto

El profesorado experto es una figura que actúa como conexión con el mundo laboral de todos los ciclos de FP. Es una persona con mucha experiencia en un trabajo relacionado con la FP, que además da clase al alumnado para que puedan tener una visión y un conocimiento muy práctico de las cosas.

Valencia. VLC. Protesta del profesorado especialista de FP en la Conselleria de Educación / Ana De los Ángeles Martí / LEV

Es una figura muy valorada, pero en los últimos años ha sufrido un cambio legal que la ha puesto patas arriba. Antes los propios centros escolares escogían a su profesorado experto, pero ahora eso se ha cambiado por un sistema de bolsas similar al del resto de docentes.

Un sistema que, según critican los profesores, no funciona todo lo bien que debería y está provocando retrasos. "Mañana a lo largo del día saldrá el listado y la contratación esperamos que sea de 15 días a un mes, pero los chicos están ya en las aulas, así que van a estar sin un profesor por lo menos ese tiempo", cuenta un docente experto.

El decreto, curiosamente, nació para tratar de paliar la precaridad de este profesorado, que tenía que hacer un contrato nuevo cada curso y era designado a dedo por la dirección del centro. En su lugar, se ha creado un sistema de bolsas y plazas, similar a cualquier otro de la administración pública, lo cual ha mejorado las condiciones del profesorado que ahora son contratados de manera indefinida frente a los contratos de 6 o 9 meses que tenían hasta el curso pasado.

Recorte de salario

Igual que los profesores de la modalidad semipresencial ellos también van a sufrir un recorte en el tiempo de docencia. "Nos dejan las horas complementarias prácticamente a la mitad, con lo cual no vamos a poder atender bien al alumnado, y a eso se suma que veremos cómo se recorta nuestro sueldo y muchos de nosotros cobraremos el salario mínimo o un poco menos", reivindica un docente.

Muchos de estos profesores tienen también un trabajo en el sector privado y realizan labores de docencia por vocación, ya que antes de la reforma tampoco se pagaban salarios demasiado altos. Tras eso, según critican los profesores de FP, muchos pensaban en dejarlo. Hasta el acuerdo de la huelga que mantiene las condiciones de este profesorado.