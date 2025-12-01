El Gobierno y la izquierda se lanzan contra las "mentiras" de Pradas en 'Salvados'

Críticas del Gobierno central y los partidos de la izquierda a la exconsellera Salomé Pradas tras su entrevista en 'Salvados'. El reproche ha ido desde la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, desde Roma hasta declaraciones en las Corts por parte de PSPV y Compromís o de Podemos en Madrid. Pese a las diferencias que suele darse en las formaciones de la izquierda, esta vez ha habido coincidencia en reprocharle a Pradas sus "mentiras" sobre lo ocurrido el 29 de octubre.

"Siguen recurriendo a las falsedades y creo que, pasado ya un año, es el momento de que la verdad llegue a la Comunitat Valenciana", ha señalado la vicepresidenta tercera del Gobierno desde Roma donde participa en la XXI edición del Foro de Diálogo Italia–España, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), asegurando que la entrevista genera en la ciudadanía "indignación" y "desafección".

Aagesen ha defendido que frente a las acusaciones de Pradas hacia la falta de información de organismos como Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar, "tenemos los autos de la jueza de Catarroja" que, ha añadido, "son muy claros". Así, ha insistido en que el día de la dana "había información suficiente; siempre hubo información por parte de las agencias, tanto de Aemet como de la Confederación. Basta ya de falsedades".

Reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024. / Europa Press

Las críticas se han dado también más cerca. En las Corts, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha replicado que "lamentablemente" para la exconsellera y "afortunadamente para la verdad" hay una jueza "que está investigando y haciendo una instrucción muy rigurosa" y "todas estas cuestiones ya las ha desmontado de manera reiterada en sus diferentes autos". También ha afeado que con lo escuchado de Pradas es evidente que Mazón "se desentendió de sus responsabilidades y actuó de una manera negligente".

También desde el parlamento valenciano, Compromís, a partir de su síndica adjunta, Isaura Navarro, ha reprochado a Pradas que no se haya "salido del guion de las mentiras del PP" y que durante la entrevista se ha visto "una mentira detrás de otra", una "retahíla de mentiras y bulos desmentidos en sede judicial". Entre ellas, ha citado que a las cinco de la tarde se habla en el Cecopi de que se puede enviar un mensaje, pero luego insiste en que no sabía lo que era el Es-Alert hasta las 19 horas.

"No hizo su trabajo"

Por su parte, desde el Congreso, el diputado de los valencianistas adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha admitido el derecho de la exconsellera de Emergencias a "mentir" en su estrategia de defensa judicial, pero ha recalcado que ella no "hizo su trabajo" el día de la dana y que no puede presentar a Mazón como "único culpable" de la gestión. La otra diputada de Compromís, Àgueda Micó, adscrita al Grupo Mixto del Congreso, ha calificado de "gravísimo y muy lamentable" que, según afirmó la exconsejera en dicha entrevista, Mazón diera la orden de que no se le molestara el día de la dana.

Por su parte, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que la exconsellera ha evidenciado que el problema en la dana es el PP y su "gestión homicida". "La cuestión de que Carlos Mazón es muy sinvergüenza eso ya lo sabe todo el mundo. El problema es que lo que ayer Salomé Pradas dejó claro es que el problema es el PP, que todos en el PP piensan que las cosas se hicieron como se tenían que hacer y no son capaces de reconocer que su gestión es una gestión homicida", ha indicado antes de participar en un desayuno informativo organizada por el 'Club Siglo XXI'.