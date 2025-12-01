Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

El jefe de gabinete de Mazón se enzarza con Micó por el derecho al honor

José Manuel Cuenca, secretario del Gabinete del President Mazón, comparece en la comisión de la DANA d

José Manuel Cuenca, secretario del Gabinete del President Mazón, comparece en la comisión de la DANA d / José Luis Roca

Redacción Levante-EMV

València

En un momento la comparecencia en el Congreso de los Diputados se puso tan tensa que el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, apeló a su derecho al honor pero de la manera que logra asustar más a quien se refiere: mencionando directamente la ley. Lo hizo dirigiéndose a la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, con quien tuvo varios encontronazos. La cosa empezó mal al hablar de ella como "señora Àgueda", lo que molestó a Micó. No obstante, el mayor roce no llegó durante el turno de preguntas de la valencianista sino durante el de Idoia Sagastizabal, del PNV.

Mientras respondía a la parlamentaria vasca, Cuenca hizo referencia a Micó, algo que le afeó la presidenta de la comisión, Carmen Martínez, y que la diputada valencianista le contestó: "Tienes mucha cara". La queja de Micó la replicó Cuenca recordando la ley que regula el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No le hizo falta llegar a tanto en su cara a cara con Esquerra Republicana cuando su diputada habló de "País Valenciano" y él le interrumpió matizándole: "Comunitat". El tiempo apremiaba y la republicana prefirió esquivar el tema.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
  2. El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
  3. Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
  4. Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
  5. La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas
  6. Muere el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas
  7. El jefe de gabinete de Carlos Mazón: 'Espero y deseo que esto se aclare lo antes posible
  8. Llorca prepara una renovación total en el Palau

El jefe de gabinete de Mazón se enzarza con Micó por el derecho al honor

El jefe de gabinete de Mazón se enzarza con Micó por el derecho al honor

El Gobierno aprueba el 'extraFLA' con 1.700 millones para la C.Valenciana

El Gobierno aprueba el 'extraFLA' con 1.700 millones para la C.Valenciana

El jefe de gabinete escuda a Mazón en el Congreso: "El president no estuvo desinhibido el 29-O"

El jefe de gabinete escuda a Mazón en el Congreso: "El president no estuvo desinhibido el 29-O"

Rovira reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos

Pradas comparecerá en la comisión de la dana del Congreso el 15 de diciembre

Pradas comparecerá en la comisión de la dana del Congreso el 15 de diciembre

El Instituto Confucio entrega los premios del concurso de dibujo escolar

El Instituto Confucio entrega los premios del concurso de dibujo escolar

Pradas revela que tiene mensajes con Mazón del 29-O que no ha entregado a la jueza de la dana

Pradas revela que tiene mensajes con Mazón del 29-O que no ha entregado a la jueza de la dana

La Aemet confirma el giro del tiempo que cambiará la previsión meteorológica de toda la semana en Valencia

La Aemet confirma el giro del tiempo que cambiará la previsión meteorológica de toda la semana en Valencia
Tracking Pixel Contents