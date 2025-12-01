Vaivén
El jefe de gabinete de Mazón se enzarza con Micó por el derecho al honor
En un momento la comparecencia en el Congreso de los Diputados se puso tan tensa que el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, apeló a su derecho al honor pero de la manera que logra asustar más a quien se refiere: mencionando directamente la ley. Lo hizo dirigiéndose a la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, con quien tuvo varios encontronazos. La cosa empezó mal al hablar de ella como "señora Àgueda", lo que molestó a Micó. No obstante, el mayor roce no llegó durante el turno de preguntas de la valencianista sino durante el de Idoia Sagastizabal, del PNV.
Mientras respondía a la parlamentaria vasca, Cuenca hizo referencia a Micó, algo que le afeó la presidenta de la comisión, Carmen Martínez, y que la diputada valencianista le contestó: "Tienes mucha cara". La queja de Micó la replicó Cuenca recordando la ley que regula el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No le hizo falta llegar a tanto en su cara a cara con Esquerra Republicana cuando su diputada habló de "País Valenciano" y él le interrumpió matizándole: "Comunitat". El tiempo apremiaba y la republicana prefirió esquivar el tema.
