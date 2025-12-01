La Marina Baixa, cantera política para el Consell

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es la octava persona en ocupar este cargo, también el octavo varón, y el segundo político procedente de su comarca, la Marina Baixa, que alcanza la máxima representación autonómica.

Un hecho singular, si se tiene en cuenta que sólo la ciudad de València, con el socialista Joan Lerma (1982-1995) y con el popular Francisco Camps (2003-2011), iguala en presidentes de la Generalitat a la Marina Baixa, que exportó al cartagenero de nacimiento Eduardo Zaplana (tras ser alcalde de Benidorm) y a Llorca, que ha sido durante diez años alcalde del municipio vecino de Finestrat, donde llegó como concejal en 2003.

La Marina Baixa no sólo ha sido cantera de presidentes autonómicos del PP. Hasta siete consellers de la zona han formado parte del Consell a lo largo de la historia. Diego Such, de La Nucia, fue titular de Industria y Comercio entre 1995 y 1999, durante la primera legislatura de Zaplana. Gema Amor, de Benidorm, estuvo al frente de Agricultura, primero; y de Cooperación, después, entre 2003 y 2007, antes de abandonar del PP en plena batalla entre zaplanismo y campismo. Camps nombró a Angélica Such, natural también de Benidorm, consellera de Turismo, y actualmente es directora general de Familia bajo las órdenes de la vicepresidenta Susana Camarero. También fue conseller campista (de Economía) Gerardo Camps, de Benidorm y con trayectoria en el Congreso. Y aunque natural de Teulada, que está en la Marina Alta, no hay que olvidar el papel de José Ciscar, que asumió varias responsabilidades en la etapa presidencial de Alberto Fabra (2011-2015), entre ellas la de vicepresidente.

El expresidente Eduardo Zaplana en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Al frente de Turismo también estuvo Nuria Montes, en este caso con el presidente Carlos Mazón, hasta que fue destituida tras la dana ante las quejas de las familias, que protestaron por su contundencia verbal durante los días posteriores a la tragedia. Montes, aunque nacida en Madrid, está desde hace años vinculada a Benidorm como secretaria general de Hosbec, la patronal hotelera. Su substituta, Marián Cano, actualmente en el cargo, procede de La Nucia.

Curiosamente, el PSPV nunca llegó a nombrar ningún presidente o conseller de la comarca. Leire Pajín, actual eurodiputada, fue ministra de Sanidad en la última etapa presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero, y secretaria de Organización del PSOE. Una excepción con la que no cuenta Compromís, que pese a su buen arraigo en la comarca, y más aún en la Alta (donde desde 2015 saca su diputado provincial por Alicante), no ha elevado al Consell a ningún político de esta zona.

Poder político

Hay quien vincula esta fortaleza de la Marina Baixa en el sí del PPCV por el gran poder político que tiene el partido en la comarca, a diferencia de otras formaciones como el PSPV, con más fuerza en las áreas industriales. Un tercio de sus alcaldes, 12 de 18, son del PP. Entre estos están el de la Vila Joiosa, capital comarcal; y Toni Pérez, de Benidorm, la ciudad más poblada y quien también es presidente de la Diputación provincial. A su vez, algunas voces del partido destacan la "elevada cifra de afiliados" en localidades como La Nucia o Finestrat.

Sin embargo, en este aspecto, la comarca no es una excepción, ni en la provincia de Alicante ni en el conjunto de la Comunidad. La Vega Baja, por ejemplo, también acumula mayorías indiscutibles de alcaldes conservadores que no han sido tan promocionados a nivel autonómico. Ello se debe, quizá, a una cuestión de mentalidad.

Imagen de Benidorm. / Áxel Álvarez

“La Marina es una comarca con sentimiento más autonómico, y es normal que los políticos aspiren a llegar al Consell, porque es una institución percibida con más cercanía que desde otras comarcas”, explica un político de una localidad de la Marina Baixa. A su vez, la condición valencianoparlante de la comarca la conecta de manera más directa con el Cap i Casal, a veces visto con cierta distancia desde Alicante, Elche u Orihuela.

Poder económico

No hay duda, por otra parte, de que una de las singularidades de la comarca reside en su modelo económico. Desde finales de los cincuenta, cuando el alcalde Pedro Zaragoza desarrolló el Plan General de Ordenación Urbana para adaptar la ciudad al turismo, el sector y sus derivados (construcción, inmobiliaria, hoteles...) han arraigado en la Marina Baixa.

Zaragoza, explica otro cargo del PP en la comarca, representa “un ejemplo de dinamismo económico y de apertura que en la Marina siempre ha sido muy interiorizado y valorado en el PP”, dice en referencia al estancamiento de la economía durante el franquismo hasta la apertura turística. Representantes del partido en estas localidades, de hecho, proceden del mundo empresarial. Es el caso del mismo presidente, Juanfran Pérez Llorca, ligado a la construcción e hijo de una familia hotelera.

Juanfran Pérez Llorca este jueves, en el momento en el que fue investido presidente de la Generalidad con la mayoría de las Cortes, aplaudido por los diputados del PP. / Fernando Bustamante

“Es muy normal que entre los cargos del PP haya empresarios”, dice otra voz, que recuerda la sintonía entre políticos y empresarios de la comarca, que en muchas ocasiones han combinado profesiones (o ejercido por separado) durante la biografía laboral.

Esta relación también ha causado contradicciones. Entre los políticos de izquierdas se señala la “cultura del pelotazo” en la Comunidad, “que tiene uno de sus principales focos en la Marina”. Las operaciones urbanísticas discutidas por desarrollarse en espacios de valor paisajístico, el "protagonismo excesivo" del sector o la dureza de las crisis en una comarca turística, tan dependiente del exterior, representan la otra cara de un modelo que el PP potencia “sin freno alguno”. El expresidente Zaplana, condenado a 10 años y medio de prisión por la Audiencia de Valencia, es para algunos "un ejemplo" de esta dinámica.

Los hay, también, quienes señalan que la exportación de presidentes y consellers del PP desde la Marina Baixa “es debido a circunstancias puntuales”. Sea como sea, lo cierto es que solo la ciudad de València, con cuatro veces más población y que en sí misma constituye una comarca, iguala en presidentes de la Generalitat a este territorio con singularidades económicas, culturales y también políticas tras la llegada de Pérez Llorca desde su Finestrat natal.