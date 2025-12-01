Martínez Mus aspira a seguir de vicepresidente con Llorca: "Tengo buen concepto de mí mismo"

Días de quinielas y esperas en el Consell. Con un nuevo 'president' ya investido, los actuales integrantes del Gobierno valenciano esperan ser señalados para su continuidad. Quién seguirá es una potestad que recae sobre Juanfran Pérez Llorca, que tomará posesión de su cargo este martes y a partir de ahí nombrará a su ejecutivo, pero mientras tanto, se deshoja la margarita y hay quienes muestran sus intenciones de aspirar a mantener las responsabilidades, como es el caso de Vicent Martínez Mus.

"Lo dirá él, pero tengo buen concepto de mí mismo". Es la frase pronunciada este lunes, horas antes del acto solemne de toma de posesión en las Corts, preguntado por si prevé continuar en el cargo. Con ella, Martínez Mus aspira a continuar como el número tres del Gobierno valenciano, con ese rango de vicepresidente. Deja toda la decisión, claro está, en el nuevo jefe del Consell, de quien recuerda que es al final el que depende la nueva estructura, pero por si acaso deja caer que él querer, quiere.

Martínez Mus es el último que ha sufrido cambios en sus competencias. Hace menos de un mes fue ascendido a vicepresidente segundo y conseller de la reconstrucción ante la salida de Francisco Gan Pampols. Fue una decisión que tomó Carlos Mazón y que avalaba la trayectoria ascendente del también responsable de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Falta ver si esta posición la valida Llorca, con quien asegura que solo habló durante el día de la investidura en las Corts.

Martínez Mus aplaude a Llorca tras su intervención en las Corts. / Fernando Bustamante / LEV

De momento, además de mostrar el "buen concepto" de sí mismo, muestra que se ha aprendido el libreto de la nueva "hoja de ruta clara" que ha desligado el nuevo máximo responsable del Ejecutivo autonómico en su intervención en las Corts. "Tenemos que apartarnos del ruido, cambiar el paso y centrarnos en lo importante", ha expresado este lunes, en Alfafar, poniendo el foco en reclamar "todas las obras para que el encauzamiento de barrancos y ríos avance".

Pradas, "ningún hecho nuevo"

Más allá de hablar de esta "primera preocupación", a Martínez Mus le ha tocado ser la voz del Ejecutivo autonómico que valore la entrevista a la exconsellera Salomé Pradas el domingo en 'Salvados'. Así, ha señalado que de lo desgranado por la que fuera la responsable de Emergencias el 29 de octubre "no hay ningún hecho nuevo", sino que la mayor novedad está en "sus sentimientos y sensaciones, pero hechos no".

Asimismo, el vicepresidente segundo ha señalado que lo dicho por Pradas sobre la gestión del expresident Mazón no es "nada distinto" a lo dicho por este durante su discurso de dimisión, en referencia al error de no haber cancelado su agenda el día de la dana. "Es uno de los errores que admitió", ha indicado Martínez Mus que ha agregado que no ha hablado con Pradas "recientemente", pero "antes sí".