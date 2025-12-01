"Las personas con VIH estamos invisibilizadas y debemos hacernos ver para acabar con los miedos"

Acabar con el estigma e invertir en educación sexual; terminar con los discursos de odio que pueden costar vidas; y mejorar el acceso a la sanidad pública para todas las personas, las migrantes incluidas. Esas son las tres demandas, los tres deseos, de Carlos Manuel Gómez, Teresa Medina y Felipe Mendoza por el Día Mundial del VIH que se celebra el próximo 1 de diciembre. Los tres son personas seropositivas; los dos primeros, de mayor edad, contrajeron el virus en la década de los 80 debido a su relación con las drogas; y el tercero, original de Colombia, se contagió después de sufrir una agresión sexual en su pequeño pueblo natal -homófobo y muy tradicional- con 20 años de edad, que le obligó a migrar a España buscando ayuda tras dar positivo en VIH y a vivir, aun cuatro años después, doblemente invisible para su familia; ni saben que es portador, ni que pertenece al colectivo LGTBIQ+.

"Sigue habiendo mucha gente invisibilizada y, por eso, es importante que haya gente que seamos visibles para acabar con los miedos provocados por el estigma -, defiende Carlos, presidente de la Coordinadora de Asociaciones de VIH y Sida de la Comunitat Valenciana (Calcsicova)-. El VIH no nos limita. Yo puedo tener sexo, bailar, tener hijos, estudiar, trabajar; en definitiva, hacer lo que me dé la gana". No siempre ha sido así porque, durante años, convivió con el sentimiento de culpa por haber contraído la enfermedad y poder habido contagiarle el virus -lo desconoce realmente- a una de sus pajeras, ya fallecida. Pese a todos los contratiempos en el camino, no duda en afirmar que el "VIH me ha hecho mejor persona". Teresa asiente afirmativamente a su lado; en su caso, contraer el virus fue el impulso para abandonar las drogas, aunque le costó la nada desdeñable cifra de 13 años.

Ambos pertenecen a una generación para la que el diagnóstico positivo en sida era, prácticamente, una condena de muerte". En cuatro décadas, los tratamientos han avanzado como "no lo han hecho en casi ninguna enfermedad", reconocen, lo que les permite vivir una vida plena, con sus relaciones sexuales y afectivas, no sin dificultades porque "sigue habiendo mucho miedo y rechazo". Uno de los sentimientos vividos por los tres fue el de la negación de la enfermedad. "Me dediqué a vivir cada día y ya está, hasta que mi salud estaba peor", confiesa Felipe. Además de vivir escondido para su familia, tuvo dificultades para acceder a la asistencia sanitaria en su país, su pueblo natal está a seis o siete horas de la gran ciudad más próxima; y, finalmente, decidió venir a Europa para buscar ayuda. Tampoco ha sido fácil porque para acceder a la sanidad pública, donde le prescribieran el fármaco para hacer indetectable el VIH y, por tanto, intransmisible, tuvo que esperar a tener el permiso de residencia.

Rechazo social

La erradicación del estigma no avanza a la misma velocidad que la ciencia; el 9,98 % de los españoles, según los datos del último estudio al respecto, no viviría con una persona con VIH. El rechazo no es solo ajeno, también está el propio; muchos son los primeros en juzgarse a sí mismos como consecuencia de las "mochilas" que cargan. Por eso, todos reconoce problemas a la hora de tener relaciones sexuales sin condón con sus parejas estables o la obsesión inicial por mantener sexo solo con personas seropositivas. Carlos, por ejemplo, recurrió a la inseminación artificial cuando decidió tener un hijo ante el miedo a contagiar a su pareja, aun siendo indetectable.

No son los únicos. Teresa narra que, hace unas semanas, en una charla con mujeres jóvenes, se conmovió al oírlas verbalizar su renuncia a tener sexo o pareja. "Es muy traumático y duro escuchar a estas mujeres decir que no quieren tener pareja por el VIH, cuando no saben si es indetectable -, cuenta-. Salí de la reunión llorando". Este colectivo, el de las mujeres heterosexuales jóvenes o de mediana edad, es uno de los más invisibilizados; la mayoría son contagiadas por sus parejas, desconocedores de ser portadores del virus. Y es que la afectación del VIH ha variado a lo largo de las décadas, de las personas consumidoras de drogas al colectivo homosexual y, ahora, más extendido a otro tipo de personas.

Carlos, Felipe y Teres muestran una campaña de apoyo a la visibilidad del VIH. / Germán Caballero

El tabú del sexo

"Falta mucha educación sexual porque el sexo sigue siendo un tema tabú", insiste Carlos. Lo corroboran las cifras: las enfermedades de transmisión sexual en la autonomía valenciana, se han cuadruplicado en solo ocho años, según las cifras oficiales del Instituto Carlos III. El sexo sin condón, el consumo de PrEP o la falsa seguridad están muy arraigadas entre la ciudadanía. Si en España ya hay poca información en las escuelas, en Colombia la situación es mucho peor. "No se habla abiertamente de que las prácticas sin riesgo son peligrosas para todos", apunta Felipe.

Para mejorar los datos de transmisión del VIH y darle visibilidad, este lunes lanzarán la campaña de concienciación de este año. Pero, más allá de eso, también importante, la mayor visibilidad la dan ellos; con sus historias, con sus vivencias, con su experiencia. Contarlo en una entrevista es un pequeño gesto; duro porque implica enfrentarse a los miedos y al recuerdo de una situación dura y difícil de afrontar. Pero con su voz pueden ayudar a muchísimas personas. Al menos para eso siguen sirviendo los incontables días mundiales que hay durante todo el año. Este lunes es el Día Internacional contra el VIH.