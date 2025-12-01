El videoanálisis de Alfons Garcia: "La mentira sobre el 29-O empezó antes de la dana"

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia analiza la actualidad política en su videoanálisis de esta semana y comenta la entrevista de la noche del domingo de Salomé Pradas en el programa Salvados. “Me quedo con la frase que, según relató Pradas, le dijo el jefe de gabinete de Mazón aquel día para que lo dejara en paz durante la tarde: ‘El president está de actos’”. Significa, añade Alfons Garcia, que “la mentira sobre aquella tarde empezó antes de la dana”, con su voluntad de ocultar el encuentro con la periodista con la que comió Mazón el día de la tragedia.

“Ojo, no lo olvidemos: 398 días después de la gran riada, aún no sabemos qué hizo el expresident en sus 37 minutos de desconexión en el momento más crítico de la tarde"

El subdirector también hace referencia a la toma de posesión mañana del nuevo president y subraya que Pérez Llorca “ha de abrir la puerta de una nueva etapa, pero para eso ha de ser capaz de ir cerrando otras del pasado”. Y lo va a tener difícil, dice el periodista, “porque la instrucción judicial está muy viva y porque hay personajes que atraen una gran atención mediática, empezando por Mazón y la periodista con la que comió el día D”. “Ojo, no lo olvidemos: 398 días después de la gran riada, aún no sabemos qué hizo el expresident en sus 37 minutos de desconexión en el momento más crítico de la tarde, cuando el barranco del Poyo se desbordaba y derribaba la pasarela de Picanya, por ejemplo”, destaca Garcia, que señala que ese tiempo no debe quedar en el olvido, “aunque Mazón desaparezca entre bambalinas”.