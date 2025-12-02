La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso

El valenciano como realidad lingüística singular dentro del ámbito del catalán entra en el Congreso de los Diputados por la puerta grande. Este miércoles está prevista la firma de un convenio de colaboración entre la presidenta de la Cámara baja, la socialista Francina Armengol, y la titular de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó.

El acuerdo fomentará la formación, el conocimiento y la difusión del valenciano, y tendrá una dotación económica de la institución estatal para financiar acciones en el marco de la actividad legislativa del Congreso.

Este acuerdo no llega en un momento casual. Por un lado, Armengol lleva años impulsando la diversidad lingüística española dentro de la Cámara Baja. Ya es habitual escuchar la lengua de Ausiàs March así como el resto de lenguas cooficiales en la tribuna del Congreso y en las comisiones. Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, desarrolló su comparecencia en la comisión de investigación de la dana la semana pasada casi íntegramente en valenciano. Había un servicio de traducción simultánea al castellano. Este acuerdo, según parece pretende profundizar en esa vía de normalizar el uso del valenciano.

Convenios con las lenguas cooficiales

Armengol está fomentando este tipo de acuerdos. A finales de 2024, el Congreso también firmó un convenio de colaboración con la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, con “el fin de avanzar por la senda de la pluralidad lingüística, como elemento de respeto al plurilingüismo que reconoce y ampara la Constitución”, y con el propósito de “seguir trabajando en la capacitación de la lengua vasca para que esta pueda ser medio de expresión a todos los niveles, el presente convenio tiene como objetivo articular un sistema de colaboración mutua en el proceso de formación, conocimiento y difusión del euskera, especialmente en el ámbito del lenguaje jurídico”, explicaba el documento.

La asfixia de la AVL

Al margen de impulsar el valenciano en el día a día, este acuerdo se produce en un contexto insoslayable. Tiene una clara lectura política. Desde hace un año, la AVL está sufriendo el ‘asedio’ presupuestario por parte del Consell de Carlos Mazón, con el apoyo de Vox, que ha manifestado públicamente su intención de “asfixiar” económicamente a la institución normativa del valenciano.

Tras el cambio en el Palau de 2023, pero sobre todo con la situación de debilidad en la que quedó el Consell tras la dana, la lengua ha regresado al terreno del conflicto. Vox quiere literalmente hacer desaparecer la entidad, que está blindada en el Estatut. El PP ha planteado un cambio de la ley para modificar su nombre. Ni una cosa ni otra pueden llevarse adelante sin una mayoría cualificada en las Corts que PP y Vox no tienen.

Está por ver el talante con el afronta esta situación el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca. Durante el debate de investidura ya situó la defensa de la AVL como una línea roja que le separa de Vox. Casi la única que citó en su discurso.

De momento, lo que hace la AVL con este acuerdo es precisamente aquello de lo que el PP le acusa: no defender la singularidad del valenciano en el contexto español, subordinándolo al catalán.

Diana Morant (PSPV), Verònica Cantó (AVL) y Natàlia Enguix (Ens Uneix), en la última apertura de curso. / Rober Solsona/EP

En ese contexto de ofensiva (política y económica), hace pocas semanas el Ministerio de Ciencia firmó también un convenio con la AVL, para prestarle apoyo económico a través de la financiación de actividades, programas o aplicaciones informáticas. Antes que el ministerio que preside Diana Morant, líder del PSPV, la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix (Ens Uneix), también comprometió una cantidad similar (unos 200.000 euros), para financiar actividades que la AVL no podía acometer, después de que con los presupuestos de 2025 Mazón dejara sus cuentas en los huesos.

Entre otras cosas, esas partidas de la diputación van a permitir financiar el programa de actos de l’Escriptor de l’Any 2026 (Almela i Vives) así como reediciones de comics y otros programas de promoción del uso social del valenciano.