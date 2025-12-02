Bartual (FVMP) ve una burla que el presidente de la CHJ califique de "empanada mental" la gestión municipal de inundaciones

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha manifestado su "rechazo absoluto" a las afirmaciones realizadas por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien calificó de “empanada mental” la gestión municipal en materia de inundaciones. Considera que estas palabras constituyen una falta de respeto institucional injustificable y una desconsideración hacia los gobiernos locales, "que han trabajado con enorme responsabilidad en la gestión de emergencias y en la atención a la ciudadanía afectada".

Los ayuntamientos valencianos, afirma Bartual, "llevan años soportando una presión extraordinaria para hacer frente a las consecuencias de unas infraestructuras hidráulicas que debieron haberse ejecutado hace mucho tiempo". Ha añadido que han asumido intervenciones de urgencia, trabajos de limpieza, realojos de familias, ayudas directas y coordinación operativa en situaciones críticas, mientras reclamaban inversiones estratégicas de competencia supramunicipal.

"Inaceptable"

"Este esfuerzo, sostenido y a menudo silencioso, ha recaído directamente sobre las corporaciones locales y sobre la ciudadanía a la que representan, que ha pagado un precio muy alto por la falta histórica de soluciones estructurales", han añadido desde la FVMP.

Para Paqui Bartual, Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, “resulta inaceptable que, en lugar de avanzar hacia una cooperación técnica y una planificación eficaz que permita prevenir nuevas tragedias, se recurra a la ridiculización y la descalificación pública". "Estas declaraciones suponen una ofensa para miles de valencianos y valencianas que han sufrido inundaciones, pérdidas materiales y situaciones de angustia derivadas de episodios climáticos extremos. En un contexto así, no hay espacio para la burla ni para la frivolidad”, ha destacado.

Exigen rectificación

La FVMP exige una rectificación inmediata y un cambio de actitud por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. "La prevención de inundaciones requiere coordinación real, planificación seria e inversiones urgentes, no enfrentamientos institucionales ni discursos que desprecian el esfuerzo de quienes están en primera línea cuando se producen las emergencias", ha indicado.

La Federación reitera su compromiso con los intereses municipales y recuerda que la cooperación entre administraciones es la única vía para garantizar seguridad, protección civil y bienestar a los vecinos y vecinas de la Comunitat Valenciana.