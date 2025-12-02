Bioparc Valencia lanza la promoción "con causa" BIONadal

Familias de todas las edades encuentran en Bioparc un lugar donde conectar con la belleza de la vida salvaje: grandes espacios que recrean hábitats remotos, animales emblemáticos y una experiencia inmersiva que inspira a cuidar la biodiversidad. Esta filosofía se refuerza cada Navidad con BIONadal, una propuesta que busca acercar ese conocimiento a los más jóvenes y fomentar un ocio responsable y con sentido.

Entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, el público infantil puede beneficiarse de dos alternativas: una visita de un día o el Pase B! anual, ambas por el precio simbólico de 1€. La recaudación se destina a iniciativas de Fundación Bioparc que protegen especies amenazadas y sus ecosistemas, reforzando su compromiso social y ambiental.

La entrada infantil de un día se adquiere únicamente a través de la web, con antelación mínima de 24 horas, y vinculada a la compra de una entrada general o +65, permitiendo sumar hasta dos accesos infantiles a 1 € por cada compra.

Para quienes prefieran disfrutar de Bioparc durante los 365 días del año, el Pase B! anual infantil también puede obtenerse por 1 €, asociado a un Pase B! general o +65 y con la posibilidad de añadir hasta tres pases infantiles. En este caso, se aplican 3,50€ de gestión por cada bono. Ambas modalidades están disponibles también en sus versiones con descuento para familias numerosas o monoparentales, menores de 25 años, personas con discapacidad y pensionistas.

Primera vez que nace un rinoceronte en BIOPARC

El centro de conservación valenciano se aproxima a la mayoría de edad ya que en febrero será su 18º aniversario, y ahora mismo atraviesa una etapa especialmente emocionante: este año ha nacido el primer “bebé” de rinoceronte blanco que ha enamorado a miles de personas en todo el mundo. La elección de su nombre está abierta al público en la web del parque. Además, siguen creciendo Makena y Malik, las crías de elefante, así como los pequeños chimpancés Cala y Ekon.

El bebé rinoceronte comienza a reconocer la zona exterior y BIOPARC Valencia invita a elegir su nombre / BIOPARC

Todos estos nacimientos forman parte de programas internacionales de conservación, que buscan asegurar el futuro de especies en riesgo siempre bajo criterios científicos. Por ello, todas las decisiones que se toman desde Bioparc Valencia se realizan siguiendo las recomendaciones de instituciones del más alto nivel.

Las crías de chimpancé Ekon y Cala en la selva ecuatorial de BIOPARC Valencia / BIOPARC

La propuesta de “ocio con causa”

Durante las vacaciones escolares y los próximos festivos, Bioparc ofrece un completo programa de actividades gratuitas: visitas guiadas, charlas, talleres y la exhibición educativa “El ciclo de la vida”. También está disponible la experiencia de Realidad Virtual “La Última Frontera”, que permite explorar las profundidades del océano.

Todos los horarios se pueden consultar en la agenda de su web o en la APP. Desde esta última, el usuario puede organizar su jornada en función de sus gustos y preferencias, así como configurar alertas para no perderse nada.

Bioparc Valencia abre todos los días del año, estos meses de 10h a 18h y con un horario especial el 24 y 31 de diciembre (cierre a las 17h) y el 25 de diciembre y 1 de enero (apertura a las 11h).