El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia reclama honorarios y pensiones dignas

El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia celebró su Asamblea Ordinaria, con el foco puesto en la defensa de la profesión y los nuevos retos profesionales.

El colegio presentó su “radiografía de la profesión” con claves sobre la situación de los arquitectos valencianos en la actualidad. El CTAV agrupa, en la provincia de Valencia, a un colectivo profesional de 3.347 colegiados de un total de 6.300 en la Comunitat Valenciana. La edad media de los profesionales valencianos de la arquitectura se sitúa en torno a los 48 años. Pese a todo, en la provincia, 250 nuevos arquitectos egresan al año (principalmente de la UPV), aunque se estima que solo un tercio se colegian. Para incentivar el acceso a la profesión, su colegiación y evitar la precariedad laboral, el CTAV ha establecido el “CTAV Jove” y una cuota gratis los dos primeros años para los recién titulados, que han conseguido vincular, en apenas cinco años, a 500 nuevos arquitectos.

Incremento de arquitectas

Después de casi una década de aumento continuado de las mujeres en las facultades de Arquitectura, se consolida su presencia en el colectivo profesional. Actualmente, representan en la provincia de Valencia un 29 % (961 mujeres), cantidad que aumenta en las franjas de edad más jóvenes hasta el 40 %. Aun así, el peso de los trabajos de proyectos presentados por mujeres es del 16 % y la tendencia es creciente.

Datos estátisticos por edad. / CTAV

Marina Sender Contell, la primera mujer en presidir a los arquitectos del CTAV con una junta paritaria, subrayó su compromiso con "un colegio abierto a los más jóvenes, pero también que reclame ante la administración los derechos de los profesionales”.

Honorarios dignos e intrusismo

La Oficina de Concursos es un servicio del CTAV que colabora con la administración elaborando y revisando pliegos con el fin de que ofrezcan unos mínimos estándares de equidad, transparencia y honorarios dignos en las licitaciones públicas. Como ejemplo destaca por su actualidad la reciente suspensión del procedimiento de licitación para redactar el proyecto de rehabilitación del antiguo edificio de Correos, después de que el Colegio presentara un contundente recurso.

La pérdida de unos honorarios mínimos, y el tradicional deseo de intervenir en su campo competencial por parte de otros profesionales afines constituyen un escenario difícil para el colectivo. Se suma a todo ello la reciente aparición en el trámite administrativo de otros protagonistas, las Entidades de Control Urbanístico (ECUV), previstas para acelerar trámites, uniéndose a la selva normativa cada vez más compleja.

Los arquitectos mutualistas reclaman una pensión digna

Pablo Peñín Llobell, secretario del CTAV y responsable de visado, ha aprovechado la asamblea para destacar que, ante las nuevas dificultades en la tramitación de expedientes, “los compañeros encontrarán en la web colegial nuevas herramientas de ayuda para la redacción de proyectos, modelos de certificados, el recién instaurado Libro de Órdenes digital y una guía de reparos frecuentes de gran utilidad. El compromiso del CTAV pasa por prestar nuevos servicios y dar apoyo al colegiado, así como no aumentar las tasas de visado”.

Entre los más mayores, la franja de edad de más de 68 años, solo un 11 % son mujeres. Pese a que todos ellos han cumplido la edad de jubilación, este año 129 arquitectos siguen presentando trabajos en el Colegio, correspondiéndose con un 6 % del total, constatándose que siguen en activo bien por voluntad propia, por vocación de servicio o por necesidad económica. Y a ellos afectan las medidas y sistemas de jubilación actuales, muy diferentes a la antigua referencia obligada de la mutualidad en la Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA).

Actualmente, se debate en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley sobre la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), presentada por el Grupo Socialista. La Asociación Nacional de Arquitectos Mutualistas (ANMARQ) reivindica, desde mayo de 2024, que los mutualistas de HNA tengan garantizadas unas prestaciones sociales adecuadas, dignas y una pensión de jubilación equivalente al RETA, incluidos los que ya conforman las clases pasivas.

Trabajar a partir de los 70

La asamblea del CTAV también abordó la redacción de un informe laboral sobre la compatibilidad del ejercicio profesional a partir de los 70 años o a partir de empezar a cobrar la prestación de jubilación. También se aprobó la elaboración de un acuerdo de colaboración entre el CTAV y ANMARQ para la difusión de noticias y la realización de encuestas informativas.

Datos estátisticos. / CTAV

Gloria Espuig Granell, representante de ANMARQ en Valencia, señala que, basándose en datos de la asociación, "los resultados son preocupantes porque indican que aproximadamente un 70 % de los jubilados mutualistas cobran menos de 700 euros en 12 pagas sin revalorización". Además, Espuig enfatiza que desde ANMARQ "consideramos que la mutualidad alternativa no ofrece los mismos derechos que el Régimen General, por lo que reivindicamos una pasarela justa y real al RETA que proteja igualitariamente a todos los arquitectos mutualistas".

La Junta del CTAV manifiesta su solidaridad con las personas afectadas. Conscientes de que la solución pasa por otros agentes, el CTAV apoyará una solución para que tengan unas pensiones dignas.

El perfil del arquitecto en 2025

Según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el 81,2 % de arquitectos y arquitectas trabajan por cuenta propia, mayoritariamente en el sector privado. El perfil del profesional de la arquitectura sigue siendo el de una pequeña PYME de 1 a 2 personas. Solo el 40 % de todos los arquitectos colegiados presentan trabajos en el CTAV. Las grandes firmas con más de 25 miembros son apenas 10 despachos en la provincia, pero representan el 14 % de los trabajos presentados.

Pese a que el ejercicio de la Arquitectura es profundamente vocacional, la mayoría de los profesionales considera que su trabajo no está bien retribuido. Teniendo en cuenta el papel clave que tienen los/as arquitectos/as en la configuración de nuestras ciudades y en la importancia de la arquitectura para garantizar la calidad de vida, la salud y la seguridad de las personas, Pablo Peñín Llobell, secretario del CTAV, advierte: “La situación debe de mejorar porque no garantiza el ejercicio digno de la profesión. La Ley de Calidad de la Arquitectura debe desarrollarse mediante un nuevo reglamento. Defenderemos que aborde unos honorarios dignos”.