El desnudo lírico en forma de chat de González Pons

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban Gónzález Pons, afianza su faceta literaria con un libro de poesía, género en el que no recaía desde 2006, aunque entonces se trataba de una experiencia más bien tentativa: un conjunto de poemas pensados para repartir entre amigos. Eso dice el autor, que insiste en la vinculación entre poesía y los mensajes telefónicos.
El incómodo desnudo de un hombre adulto (Ars Poetica) es el libro actual, que cuenta "una historia de amor entre un hombre y una mujer, ambos de más de cuarenta, divorciados y con hijos. Un tipo de relación cada vez más frecuente". Tan habitual que en esa descripción encaja también la crónica sentimental del político valenciano, miembro de la dirección nacional del PP. Así que la obra del autor de tres novelas en los últimos años va "de amores desatados cuando de la inocencia no queda más que la ceniza".
El poemario adopta la forma de chat en la parte más amplia del mismo. Así es porque así se hablan los amantes actuales, "incluso los divorciados o, sobre todo, ellos", dice la editorial, que precisa que los poemas están escritos en el teclado de un teléfono móvil.
"Nunca fui un poeta, pero escribí poemas cuando aún no estaba muy mal visto", afirma el autor que escribía poesía sentado en una silla de la cocina. Eso dice en una especie de introducción.
