Directo: Pérez Llorca toma posesión como 'president' de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca toma posesión este martes de su cargo como 'president' de la Generalitat tras salir adelante su investidura la pasada semana gracias a los votos del PP y Vox en Les Corts, y una vez publicado su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La sesión plenaria se celebra a las 12.00 horas y en ella Pérez Llorca jurará el cargo. Seguidamente, se dirigirá a la cámara para hacer la proposición sobre su programa de gobierno.

Tras la toma de posesión, el 'president' de la Generalitat sale de Les Corts en comitiva camino al Palau de la Generalitat, donde le esperaría el presidente saliente -Carlos Mazón- y, a continuación, se celebra un pequeño acto en la plaza de Manises.

Las mismas fuentes avanzan que antes del pleno, que comenzará con un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, tendrá lugar una recepción a las autoridades en el Salón de los Espejos de Les Corts. Además, se indica que la llegada de Pérez Llorca al Palau no sería inmediata justo después de la sesión plenaria, e incluso deslizan que podría ser por la tarde y siempre "con discreción".