El secretario general del PP el 29-O, Pérez Llorca, desconocía que Mazón iba a proponer a Vilaplana la dirección de À Punt

El secretario general del PP el 29 de octubre (29-O), Juanfran Pérez Llorca, desconocía que el entonces presidente de la Generalitat y presidente del Partido Popular, Carlos Mazón, iba a proponer a la periodista Maribel Vilaplana la dirección de À Punt, según consta en la transcripción de la declaración de Pérez Llorca, que declaró como testigo en la causa de la dana el pasado 21 de noviembre. Precisamente hoy Pérez Llorca ha tomado posesión como el octavo presidente de la Generalitat, en sustitución de Carlos Mazón, que anunció su dimisión el 3 de noviembre.

Entre las distintas versiones facilitadas por Mazón sobre la tarde del 29-O, el expresidente de la Generalitat primero aseguró que tuvo un un "almuerzo privado", aunque el 7 de noviembre aseguró que tras finalizar sus actos de agenda, pasadas las 14.00 horas, acudió a un "almuerzo de trabajo", aunque en la agenda de la Generalitat no figuraba ninguna actividad oficial de Mazón más allá de su encuentro con los agentes sociales de las 13.45 horas. Tras conocerse el 8 de noviembre que el encuentro fue con la consultora de comunicación, el Consell aseguró el 26 de diciembre, tras solicitar los socialistas la factura a través de las Corts, que la Generalitat no podía aportar la factura porque Mazón acudió a esa cita como líder del PP valenciano y no como president de la Generalitat, un detalle que se omitió durante semanas. "No dije antes que fue una comida del PP porque nadie preguntó", justificó luego Mazón, negando de nuevo haber cambiado de versión.

Un detalle que también desconocía Juanfran Pérez Llorca, secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y, por tanto, número dos de Mazón, presidente del PPCV. Cargos orgánicos que ambos aún mantienen.

Pérez Llorca aseguró que la llamada a Mazón a las 19 horas "no fue para saber cómo había quedado la comida del señor Mazón [con la periodista], como responsable político del partido", aseguró el secretario general del PP en respuesta a la abogada de Ciudadanos, Carmen Peris, que ejerce la acusación popular y particular en la causa de la dana. Según Pérez Llorca, él "desconocía la comida, desconocía si el señor Mazón estaba comiendo o no, a él no le corresponde el tema de las facturas del partido, él no fiscaliza actividades económicas. La gerencia es quien da el visto bueno", aseguró sobre el pago de la factura de la comida de Mazón y Vilaplana, que pagó el PP.

Otro detalle que revela la transcripción de la declaración de Juanfran Pérez Llorca el 21 de noviembre es que el entonces secretario general del PPCV habló con varios dirigentes del PP de l'Horta Sud en las horas más complicadas de la barrancada.