Tribunales

La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital

La magistrada estudia la petición de nueve familias más que solicitan ser reconocidas como víctimas de la dana

Coches amontonados frente al TAC de Catarroja en una imagen de archivo del 31 de octubre.

Coches amontonados frente al TAC de Catarroja en una imagen de archivo del 31 de octubre. / Levante-EMV

Laura Ballester

València

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha dictado un auto en el que eleva a 230 personas el número oficial de víctimas mortales causada por la dana del 29 de octubre de 2024. La magistrada estudia la petición de nueve familias que piden reconocer a nueve personas como víctimas de la dana, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La última víctima reconocida por el juzgado de la dana es un vecino de Catarroja de 74 años de edad que falleción en el Hospital La Fe de València el 3 de noviembre debido a un "tromboembolismo pulmonar". Como en las peticiones de las familias que se estudian, la magistrada solicitó un informe forense para determinar si existía un nexo causal entre el fallecimiento y la barrancada que afectó a l’Horta Sud el 29 de octubre de 2024.

Según relata el auto, "el fallecido vivía en una planta baja y estuvo mojado toda la noche como consecuencia de la entrada de agua en su vivienda y no pudo refugiarse ni acudir a otro lugar”, explica la magistrada. Debido a la “permanencia en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico” del hombre de 74 años “que padecía patologías previas" provocó que "sufriera un tromboembolismo pulmonar” que, “como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento”, añade.

Al reconocimiento de la nueva víctima de Catarroja se suma el reconocimiento de la bebé nonata, Scarlett, que murió antes de nacer junto a su madre en Riba-roja de Túria a causa de la barrancada y que ya ha sido inscrita en el Registro Civil, gracias a la lucha legal de su abuela. La jueza recuerda en la resolución, fechada y notificada hoy a las partes de la causa, que hay otras nueve posibles víctimas en “proceso de análisis” después de que sus familiares hayan solicitado que sean reconocidas como víctimas oficiales de la dana.

