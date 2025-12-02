Tribunal
Las imágenes de la llegada de Carlos Mazón al Centro de Emergencias el 29-O se incorporan a la causa de la dana
Emergencias remite once meses después de la dana los vídeos de la llegada del presidente de la Generalitat al centro de l'Eliana
Los vídeos de seguridad de la llegada de Carlos Mazón al edificio del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana el 29 de octubre se han incorporado ya a la causa de la dana. Unas imágenes que, habitualmente, se borran al mes de haberse grabado, pero que un funcionario decidió preservar, de acuerdo con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que declara el próximo jueves. En el vídeo se ve llegar a Carlos Mazón junto a sus asesores, Maite Gómez y Josep Lanuza, junto a dos guardaespaldas.
En el Palau de la Generalitat sí se borraron
Un detalle que contrasta con la decisión de las imágenes de acceso al Palau de la Generalitat, relevantes para saber cuándo llegó Carlos Mazón el 29-O, que se borraron al mes. Un borrado polémico aunque, según alegaron fuentes de Presidencia, la ley establece que las imágenes "serán destruidas en el plazo máximo de un mes" salvo que guarden relación con infracciones o investigaciones judiciales o policiales. En el caso del Palau, las imágenes se conservan solo 15 días, según un informe de la comisaria, tal como publicó Levante-EMV.
