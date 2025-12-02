Llorca inicia su mandato con la prórroga de los Presupuestos de 2025

Juanfran Pérez Llorca iniciará su andadura al frente de la Generalitat con los presupuestos de 2025. Era una obviedad, dada la imposibilidad de aprobar unas nuevas cuentas antes del 1 de enero, cuando debían entrar en vigor, pero la democracia son formalismos y el Consell ha comunicado este martes a las Corts (justo el día en que Llorca ha asumido como 'president') que resultará necesario prorrogar los presupuestos de la Generalitat de 2025, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública.

Así lo expone el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, en una carta remitida a las Corts por el secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, en la que indica que la Dirección General de Presupuestos trabaja ya en "la preparación de dicha prórroga, así como de la normativa que la regula". El escrito figura firmado por Monzó el pasado 13 de noviembre, pero ha entrado en el registro del parlamento valenciano este martes 2 de diciembre, el mismo día que ha tenido lugar la toma de posesión de Llorca como 'president' de la Generalitat.

Para que las cuentas salgan en las Corts en tiempo y forma y, por lo tanto, entren en vigor el 1 de enero, el Consell debe aprobar el proyecto financiero y remitirlo a la cámara antes del 31 de octubre. Para ese momento Hacienda informó que la normativa estaba preparada, pero el Ejecutivo autonómico decidió aplazar su presentación ante la zozobra del momento. Aquello fue dos días después del funeral de Estado por la dana donde las víctimas reprocharon a Carlos Mazón su actitud y acabaron abriendo una crisis que terminó en la dimisión de Mazón el 3 de noviembre.

Según subraya el Consell en la misiva , se actúa "igual que en el presupuesto prorrogado de 2024", el año pasado, donde "el crédito de las líneas nominativas se incluirá en una línea genérica de capítulo IV y/o VII, dado que estas subvenciones, por su naturaleza, y de acuerdo con el criterio de la IGAE, perderán su carácter nominativo con la prórroga del presupuesto". Esto quiere decir que todas las subvenciones que tenían una destinación concreta como organizaciones o asociaciones.

Llorca habla con los consellers de Sanidad, Educación y el vicepresidente segundo. / Fernando Bustamante

Asimismo, la carta de Hacienda precisa que el resto de capítulos de gasto "se mantendrá el presupuesto inicial de 2025, excepto en el capítulo I, que se tendrá en cuenta el incremento retributivo aprobado recientemente por el Consell". También añade que la prórroga de los presupuestos "no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo".

"Trámite automático"

Fuentes de la Conselleria de Hacienda an explicado a Europa Press que se trata de un "trámite automático", al igual que se hizo el año pasado, puesto que en estas fechas "ya no da tiempo" a la tramitación parlamentaria para aprobar unas nuevas cuentas. Por lo tanto, si llega el 1 de enero y no han salido adelante unos nuevos presupuestos, "automáticamente" se prorrogan los que hay en vigor y, para ello, es necesario realizar una serie de trámites.

En cualquier caso, fuentes del departamento que encabeza Ruth Merino han recalcado que esta comunicación sobre la prórroga de los presupuestos de 2025 no quiere decir en ningún momento que el Consell haya renunciado a aprobar las cuentas de 2026 y han insistido en que se trata de un procedimiento formal. De hecho, la pasada semana la propia Merino señaló que el gobierno valenciano, tras la investidura de Llorca seguirá trabajando "en todos los escenarios" sobre los presupuestos de 2026 y "respecto a todo lo demás". "Vamos paso a paso", aseguró.

Por su parte, Vox, cuyos votos son necesarios para sacar adelante las cuentas, confirmó hace unas semanas la existencia de "conversaciones" con el PP de cara a negociar la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2026. No obstante, la formación de Santiago Abascal siempre ha mostrado recelos sobre la idoneidad de los mismos, puesto que los de 2025 se aprobaron el pasado 31 de mayo y su voluntad es que se ejecuten "al 100%" antes que aprobar unos nuevos.

"Abandono irresponsable"

Al respecto, la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Aitana Mas, ha calificado de "abandono irresponsable" la decisión de prorrogar los presupuestos de 2025, al considerar que "demuestra la incapacidad absoluta de este gobierno del PP sustentado por Vox para avanzar en las necesidades urgentes de la ciudadanía, perpetuando el estancamiento al que están condenado al pueblo valenciano".

"La presidencia de Llorca se estrena cumpliendo los peores presagios. En lugar de presentar un presupuesto ambicioso que responda a la reconstrucción, a la crisis climática, al acceso a la vivienda o a la mejora de la sanidad y los servicios sociales saturados, optan por el camino de la inoperatividad a que nos tiene acostumbrados la mayoría parlamentaria de PP y Vox", ha reprochado en un comunicado.