Mazón activa su oficina como expresident en Alicante

Días de cambios para el ya expresident de la Generalitat Carlos Mazón. Cambia su cargo, su posición en las Corts Valencianes, también sus emolumentos y, sin pasar ni un día fuera del Palau, ya ha activado su Oficina del Expresident.

La página web de la Generalitat ya tiene activa la oficina Oficina de apoyo al expresidente. A partir de ahora, el exjefe del Consell compatibilizará su escaño en la última fila de las Corts con un despacho en un céntrico edificio de oficinas en Alicante, en la calle Ingeniero Lafarga, en el entorno de la Explanada, con vistas al mar y a apenas unos metros del Ayuntamiento y del antiguo hotel Palas, la sede de la Cámara en la que está alquilado el ayuntamiento y que ahora va a recuperar la cámara.

Mazón, desde hoy mismo, tenía derecho a una serie de prerrogativas incluidas en el Estatuto del Expresident. En concreto, esa oficina, junto con dos plazas de asesor, vehículo oficial y chófer. Los nombramientos de sus colaboradores se formalizarán a través del Diari Oficial.

El salario

Estos derechos son vitalicios. Y van en paralelo a otros que de momento Mazón no parece que vaya a activar, como su ingreso en el Consell Jurídic Consultiu como miembro nato, lo que supondría un salario de 75.000 euros al año durante dos años y medio, el mismo tiempo en que ha permanecido en el Palau, al no superar la legislatura completa, que sí le habría dado derecho a quince años de sueldo completo dentro del Jurídic.

Como el resto de expresidents, Mazón tiene asegurado el derecho a contar con dos asesores, una oficina, un coche y un chófer, según el artículo 3 de la ley 6/2002 del estatuto de los expresidentes. La Generalitat también cubrirá los servicios de seguridad que se consideren necesarios. Son unas ventajas de las que disfrutan los expresidents Francisco Camps, Alberto Fabra o Ximo Puig.

Estos recursos son independientes de la cuestión del salario, que tanto ruido ha levantado en los últimos meses. El expresident, como publica hoy este diario, va a pasar de unos 91.000 euros como 'president' y gracias a su complemento por residencia en Alicante, a unos 61.000 euros aproximadamente. Es la suma de su salario base como diputado y algunos extras, como los casi 9.000 euros como portavoz de una comisión que apenas tiene trabajo.