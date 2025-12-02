Mazón y Toni Pérez comen en Benidorm mientras el PP busca orden en plena transición

La jornada política de este martes no ha terminado en las Cortes. A la vuelta de València, tras el acto de toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca, Carlos Mazón y Toni Pérez han hecho una parada en Benidorm para almorzar juntos en el reservado de un restaurante del puerto, a los pies del Castillo.

El encuentro, discreto pero cargado de significado, confirma la sintonía entre ambos dirigentes en un momento en el que el PP trata de recomponerse internamente tras la dimisión de Mazón como presidente y como líder orgánico del partido en la Comunidad Valenciana. Benidorm vuelve a colocarse como punto de referencia en la conversación interna del PPCV.

La comida llega en pleno proceso de reordenación. Dentro del partido nadie se atreve a fijar un calendario claro para el futuro congreso del PP valenciano. La salida de Mazón ha abierto un periodo de transición en el que Pérez Llorca, ahora ya presidente de la Generalitat, asume de facto el mando interno, mientras Génova decide si convoca un congreso inmediato o si prefiere estirar los plazos.

En este ambiente incierto conviven varios pulsos: la apuesta de Vicente Mompó por una sucesión tranquila y sin gestora; la cautela de María José Catalá, que evita posicionarse y remite toda decisión a Alberto Núñez Feijóo; y las prisas del campismo, que exige abrir cuanto antes el cónclave para que la militancia tome la palabra. En ese marco se entiende la reacción de voces como la de Sonia Castedo, que avisó de que el PPCV está “absolutamente fracturado” y reclamó un congreso donde los afiliados decidan “sin ataduras ni presiones”.

Equilibrios

La reunión de Mazón y Toni Pérez en Benidorm conecta directamente con esta etapa de equilibrios. No es la primera comida estratégica celebrada allí en las últimas semanas. Días antes de la dimisión del ya expresidente, Pérez Llorca se reunió en Benidorm con los presidentes de las tres diputaciones, el propio Toni Pérez, Mompó y Marta Barrachina, en un encuentro clave para empezar a ordenar la sucesión en el PPCV.

En aquella cita se consensuó una hoja de ruta que pasaba por proyectar al dirigente de Finestrat como figura de consenso, mientras Mompó quedaba perfilado como aspirante a asumir la dirección del partido más adelante. Pero esa planificación ha saltado por los aires tras el relevo acelerado en el Consell. La llegada de Pérez Llorca a la Presidencia ha alterado los tiempos, las jerarquías y los equilibrios internos.

El movimiento que ahora protagonizan Mazón y Toni Pérez adquiere así una dimensión distinta. En las últimas semana Mazón se ha puesto “a disposición de Toni Pérez” como “afiliado de base”. La alianza también tiene un valor simbólico, ya que ambos proceden de corrientes internas históricamente opuestas dentro del PP valenciano.

En el congreso provincial de Orihuela de 2008, Mazón apoyó la candidatura de José Joaquín Ripoll, vinculada al zaplanismo, mientras que Toni Pérez estaba alineado con el espacio de Camps junto al entonces alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll. Aquellas candidaturas compitieron voto a voto, con victoria ajustada del sector de Ripoll. “Eran candidaturas absolutamente opuestas y aquí estamos”, recordaba recientemente Mazón para reivindicar que, pese a los bloques de entonces, hoy existe una relación sólida entre ambos. “Eso de que no se hacen amigos en política es falso”, añadió.

Presencia

La elección de Benidorm como escenario de la comida no es casual. En los últimos meses, desde la crisis de la dana, Mazón intensificó su presencia en la ciudad, convirtiéndola en uno de sus principales puntos de apoyo político. Allí celebró la cena organizada por el PPCV en la Ermita de Sanz, junto al propio Toni Pérez y con la participación del secretario general del PP, Miguel Tellado, que dio inicio al presente político; allí presidió el acto del Día de la Constitución de 2024, su primera aparición oficial en Alicante tras la dana; y allí volvió el 9 de mayo para acompañar a Toni Pérez en la conmemoración del Día de Europa.

El PPCV navega ahora sin una hoja de ruta clara y con varias corrientes reclamando su espacio, mientras Mazón y Toni Pérez articulan un frente común en Alicante que busca estabilizar la transición y ordenar el futuro orgánico en la provincia. En el nuevo tablero del PP valenciano, donde las tensiones internas conviven con la falta de calendario, los movimientos discretos dicen más que las declaraciones públicas. Pocas imágenes resumen mejor ese intento de recomposición que el almuerzo de este martes en Benidorm entre dos dirigentes que reman en la misma dirección.