La mitad de las personas con daño cerebral adquirido sufren soledad no deseada

La mitad de las personas con daño cerebral adquirido (DCA) de la C.Valenciana sienten soledad no deseada. Esta sensación es mayor entre las personas jóvenes, debido a "la ruptura repentina de la trayectoria vital y laboral". En el caso de familiares de personas con DCA, un 59,5% se siente más solo desde la aparición de la lesión cerebral. La soledad es más acusada en las mujeres que en los hombres, pero estas tienen más dificultad para expresarla y pedir ayuda.

Factores como la situación económica, la calidad de las relaciones sociales y la salud influyen en la percepción de soledad. No en vano, el 39,13% tiene reconocida una discapacidad mayor del 65% y el 30,43%, de más del 33%, mientras que el 26% está a la espera de su valoración. Estas son las principales conclusiones del estudio “Soledad no deseada y DCA”, realizado por Marta Climent, de la asociación Daño Cerebral Valencia, y de la neuropsicóloga de Daño Cerebral Alicante, Paula Rodríguez.

“El impacto del DCA en la esfera personal y social es tal que aumenta el aislamiento y dificulta la inclusión del colectivo”, explica Daniel Abad, coordinador de Daño Cerebral Comunitat Valenciana. “Hacen falta políticas públicas que fomenten el ocio inclusivo y el respiro tanto de personas afectadas como de familiares”, añade.

Relación con la familia resentida

Sin embargo, estos datos son solo la punta del iceberg. El 65,22% de las personas con DCA refiere que tiene menos relaciones familiares de las que querría, porcentaje que se eleva al 81,82% en el caso de los hombres y al 50% en el caso de las mujeres. El 56,62% valora las relaciones con la familia entre mala y regular, mientras que el 57,69% hace la misma valoración respecto a la relación con sus amistades.

El 69,56% experimenta "total o parcialmente una sensación general de vacío", pese a que el 72,2% manifiesta recibir apoyo siempre que lo necesita. El 43,86% siente soledad no deseada siempre o con frecuencia.

Detrás del DCA está el ictus, el traumatismo craneoencefálico y el tumor cerebral, entre otras causas. La mayoría tiene múltiples secuelas que se manifiestan en problemas de movilidad y comunicación, dificultad para planificar y tomar decisiones, en alteraciones de la memoria y en rigidez cognitiva. En definitiva, presenta "una pluridiscapacidad que condiciona su vida diaria", explica la asociación.

Los familiares

La soledad no deseada está más presente, sin embargo, en los y las familiares de personas con DCA, ya que el 59,5% manifiesta tener este sentimiento desde la aparición de la lesión cerebral. El 38% afirma que tiene menos relaciones familiares de las que le gustaría. En cambio, el 57,14% hace esta afirmación respecto a las relaciones de amistad. En el caso de las mujeres, estos porcentajes se elevan al 40% y al 79%, respectivamente. En cuanto a los hombres se mantienen en el 37,5% y el 29,9%, respectivamente.

El 57,88% experimenta total o parcialmente una sensación general de vacío. El 37,6% refiere sentirse ocasionalmente solo/a, porcentaje que aumenta al 53,33% en los hombres y disminuye al 21% en las mujeres. Estas, en cambio, se sienten más solas siempre o con frecuencia (39%) que los hombres (11,48%). Además, el 48,1% de familiares dice no tener muchas personas en las que confiar.

Las causas

La situación económica, la salud percibida y la calidad de las relaciones personales se asocian con soledad. Así, "quienes tienen mayor facilidad económica para llegar a fin de mes, perciben menor soledad no deseada", explica la asociación en un comunicado. Igualmente, las personas que tienen las relaciones que desean y de buena calidad con familiares y amistades, se sienten menos solas. No obstante, cabe tener en cuenta el impacto de la tecnología, ya que las redes sociales minimizan los contactos presenciales. También influye la convivencia, ya que quienes comparten vivienda por elección propia sienten menor soledad que quienes lo hacen por necesidad.

Todos estos factores evidencian el fuerte impacto emocional y social del daño cerebral adquirido. Las secuelas físicas, cognitivas, conductuales y de memoria de las personas con DCA dificultan la inclusión laboral, la interacción social y aumentan la desconexión social y el aislamiento.

Para paliar la soledad no deseada en el colectivo de DCA, las autoras del estudio proponen impulsar intervenciones psicosociales integrales, fortalecer las redes comunitarias, dar mayor apoyo a las familias cuidadoras, favorecer una mayor sensibilización y formación profesional y hacer un uso saludable de la tecnología.