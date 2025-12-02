Este es el nuevo salario de Carlos Mazón como diputado en las Corts
El 'expresident' podría percibir unos 61.800 euros gracias a la portavocía en una comisión, frente a los 91.000 euros que ingresaba como jefe del Consell
La nueva vida parlamentaria de Carlos Mazón como diputado en las Corts va a tener mucha menos carga de trabajo, casi tanta como él quiera, ya que no es obligatoria la asistencia a los plenos ni el PP va a necesitar voto para sacar adelante ninguna votación. Eso sí, sus ingresos se van a resentir.
El exjefe del Consell tuvo en 2024, último ejercicio completo en que ejerció el cargo, un salario bruto de 80.173,92 euros anual, tras una subida del 2 %. A eso se le añadían otros 11.004,24 euros en concepto de "indemnización por residencia", una "compensación por el cambio de residencia habitual que implica el nombramiento" y que no puede exceder del 14% de las retribuciones anuales asignadas. En total, algo más de 91.000 euros.
A partir de ahora, su salario bruto anual se podría situar en 61.787,22 euros al año, atendiendo a las tablas retributivas de 2024. Es la suma de la asignación reglamentaria de todo diputado, de 35.861 euros en 14 pagas, a la que se añaden los 8.879,78 euros que Pérez Llorca le ha incrementado al situarlo como portavoz de la comisión de reglamento. Se trata de una comisión con muy poco trabajo. Tan poco que en lo que va de legislatura, ya dos años y medio, no se ha reunido ninguna vez.
Además de estos ingresos, Carlos Mazón podría recibir otros 5.554,22 por dedicación exclusiva, además de una asignación de 11.491,80 euros por gastos derivados del ejercicio de la función al estar las Corts a más de 100 kilómetros de su residencia de Alicante.
Los ingresos del ya 'expresident' se han convertido hoy en noticia después de que Pérez Llorca haya decidido, dentro de su reestructuración del grupo parlamentario en las Corts, situar a Mazón como portavoz en la comisión de reglamento.
