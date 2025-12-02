El PP ofrece al PSPV volver a la Mesa de las Corts si pacta los órganos estatutarios

La reclamación del PSPV a Juan Francisco Pérez Llorca para que les "devuelva" el puesto en la Mesa de las Corts, órgano de dirección del parlamento en el que los socialistas son los únicos sin asiento tras la dimisión de Gabriela Bravo, tiene ya la respuesta del PP: pactar los órganos estatutarios. En realidad, tanto la petición del PSPV como la respuesta de los 'populares' no son nuevas, sino que se asientan en las mismas bases de lo visto en febrero y marzo, cuando el adiós político de la exconsellera abrió un debate que ahora, nueve meses después, parece volver a invocarse, eso sí, sobre un escenario ligeramente cambiado.

Los socialistas se apoyan en dos novedades para reclamar este cargo. Por una parte, enarbolan la presión judicial, después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite la denuncia presentada por la formación. Por otra, también señalan la toma de posesión de Llorca como nuevo jefe del Gobierno valenciano este martes, los posibles cambios en el Consell y el intento de exhibir nuevo talante conciliador que quiere exhibir el nuevo 'president'.

Así lo expresó este lunes el síndic del PSPV, José Muñoz, quien reclamó a Llorca que devuelva a la formación lo que, ha asegurado, les "corresponde" por "higiene democrática". "Si quiere ser creíble, que devuelva lo que corresponde al PSPV por los votos que tiene, si no lo hace ahora lo acabará haciendo con una sentencia del Constitucional", indica Muñoz, que recordó ayer el "precedente" en la Asamblea de Madrid con Más Madrid (también quedó fuera de la Mesa de ese parlamento pese a corresponderle estar presente por votos).

José Muñoz, síndic del PSPV, en la sesión de investidura de Pérez Llorca. / Fernando Bustamante

Para ello, los socialistas pusieron sus ojos en una de las informaciones que ha publicado este periódico respecto a las quinielas sobre la posible configuración del nuevo Consell. Suena con fuerza Magdalena González de la Red, persona de absoluta confianza de Llorca. Su marcha al Ejecutivo autonómico dejaría el cargo de vicepresidenta segunda de las Corts vacante, como ocurrió en febrero con la salida de Bravo, lo que obligaría a someterlo a votación de las Corts.

Necesidad de pacto amplio

Todo son de momento suposiciones, pero por si acaso el PP prepara el terreno. Cualquier ecuación de pacto necesita su aquiescencia, de ahí que tengan la posibilidad de plantear condiciones. Y estas pasan ahora mismo por pactar los órganos estatutarios, según fuentes del PPCV. Son entes como el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura o la Sindicatura de Comptes, que llevan varios años con el mandato de sus representantes caducado y que requieren de un acuerdo amplio (más de 60 diputados, esto es, el PP y el PSPV o el PP, Vox y algún partido de la izquierda como mínimo) para ser renovados.

En febrero el planteamiento no tuvo ni siquiera visos de entrar en la negociación. No obstante, meses antes, cuando todavía no había ocurrido la dana, socialistas y populares sí aproximaron posturas, siempre con la complicación de Vox. La crisis abierta por la riada, con la figura de Carlos Mazón como un elemento radioactivo para cualquier pacto por parte de la izquierda, truncó esta posibilidad. Pero Mazón ya no es president, lo que podría abrir un intento de acercamiento, con el puesto de la Mesa de las Corts como incentivo.

Cabe recordar a su vez que PP y Vox han logrado por otra parte renovar otros organismos de fiscalización y control de la Generalitat tras cambiar sus normas y rebajar las mayorías. Es el caso de la Agencia Antifraude o del consejo de administración de À Punt y podría ser también el caso del Consell de Transparencia, para el que populares y voxistas han presentado los candidatos justos que están en juego, mientras el PSPV ha retirado a los suyos.