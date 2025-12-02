El escaño 97: Mazón estrena ubicación en la última fila de las Corts
El ya exjefe del Consell ha sido desplazado a la cuarta fila, colindante con el grupo parlamentario Vox
Carlos Mazón ya tiene nueva ubicación en las Corts. Tras confirmarse su salida del Palau de la Generalitat con la oficialización del nombramiento de su sucesor, Juan Francisco Pérez Llorca en el BOE, Mazón ha vivido este martes la toma de posesión de su relevo desde su nuevo sitio: el escaño 97, el nuevo espacio al que le ha dirigido su grupo una vez no ha podido ocupar el escaño preferencial reservado para el jefe del Consell, en primera fila, justo delante de todos los diputados del PP.
Tan reciente es el cambio que, según podía verse de las garitas de prensa, el dispositivo todavía daba la bienvenida al diputado del PP Alejo Font de Mora, anterior inquilino de esta plaza. Desde el PP señalan que la nueva ubicación del expresident ha sido a petición propio, para alejarse del foco.
Acostumbrado en los dos años y medio desde que entró en las Corts a verlo todo a pie de hemiciclo, Mazón tendrá que acostumbrarse a vivirlo desde la cuarta y última fila. Es su nuevo destino como diputado raso una vez ha perdido la condición de president. El exjefe del Consell ha ocupado su nueva ubicación en la cámara minutos antes de empezar la sesión y allí ha recibido el saludo de los que serán sus nuevos vecinos de asiento.
En concreto, Mazón estará en el escaño 97, en la última fila de la bancada 'popular' y en su margen central colindando con Vox. De hecho, a uno de sus lados estará la diputada voxista Teresa Ramírez, una parlamentaria que en el pasado se ha identificado como "mazonista" y con quien ha departido un largo rato antes de comenzar la sesión. A su otro lado estará la diputada del PP Mari Carmen Martínez.
Mazón ocupará el escaño 97 que hasta la fecha tenía otro dueño: el castellonense Alejo Font de Mora, el último representante del PPCV que había asumido el escaño tras la salida hace un año y medio del grupo de Miguel Barrachina, quien dejó el acta para ser conseller de Agricultura.
