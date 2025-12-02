Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Presidencia cesa a todos los asesores de Mazón ante la toma de posesión de Llorca

Carlos Mazón toma su asiento en la sesión de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Carlos Mazón toma su asiento en la sesión de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. / / Fernando Bustamante

Redacción Levante-EMV

València

Todo el personal eventual que había nombrado Carlos Mazón en su etapa al frente de Presidencia de la Generalitat ha sido destituido. Son casi una veintena de asesores con diversas funciones. La medida no afecta a los altos cargos, que se mantienen de momento. Así consta este martes en el DOGV, horas antes de la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president y después de que el BOE haya confirmado su nombramiento, lo que acaba provocando la salida definitiva de quien hasta ahora estaba en funciones.

El efecto en cadena sobre el personal eventual (asesores) es claro y marcado por la normativa, como se recoge en la ley de Función Pública valenciana. En este sentido, se establece que el personal eventual "cesará automáticamente cuando cese la autoridad a la que presta su función asesora o de confianza". Es decir, una vez Mazón está fuera del Palau, todos los asesores nombrados pierden tal condición a la espera que Llorca decida volver a nombrarlos o no.

El futuro Consell de Pérez Llorca, cerca de batir un récord

