PSPV y Compromís afean que Llorca pida perdón a las víctimas mientras protege a Mazón

Reacciones en los pasillos de las Corts al discurso de Juanfran Pérez Llorca. PSPV y Compromís han coincidido en criticar que el nuevo 'president' pida con una mano perdón a las víctimas y con la otra le suba el sueldo a Carlos Mazón en las Corts al nombrarle portavoz de una comisión. Así lo han señalado los síndics de socialistas y valencianistas, José Muñoz y Joan Baldoví. "No se puede decir con una mano que pide perdón a las víctimas y la otra sirva para que a Mazón no solo le mantenga el acta sino para que cobre más", ha indicado el primero. "Es un nuevo insulto a las víctimas", ha señalado el segundo.

La petición de perdón de Juanfran Pérez Llorca a las víctimas ha centrado el reproche de PSPV y Compromís en las reacciones al discurso. No tanto porque la disculpa, sino por la incoherencia que creen que supone que mientras por una parte habla de los errores de las administraciones durante el día 29 de octubre, "con la otra mano" protege a Carlos Mazón en su nueva etapa como diputado raso con una subida de sueldo al incorporarlo como portavoz de una comisión.

Este nombramiento supone un incremento salarial de 8.800 euros anuales que el síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido al asegurar que no existe "trato de favor" al respecto. En este sentido, ha indicado que es lo habitual en todos los parlamentarios y que no darle esta portavocía supondría un menosprecio al tiempo que ha evitado entrar en si la comisión de la que es portavoz Mazón (la de Reglamento, que solo se ha reunido una vez en cinco años) trabaja mucho o poco porque es "un juicio de valor".

No obstante, la nueva situación de Mazón en el grupo parlamentario no ha sido la única crítica lanzada por socialistas y valencianistas contra el primer discurso de Llorca. En este sentido, el síndic del PSPV, José Muñoz, le ha acusado de "encubrir los pactos ocultos con la extrema derecha" al no hacer mención al respecto en su intervención y no especificar "qué va a hacer" con temas delicados pactados con los voxistas como la inmigración, el pacto verde o los derechos de las mujeres. "Exigimos una vez más que nos hable de los pactos reales", ha insistido.

Aviso de Vox

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha deseado que el mandato de Llorca sea como su discurso: "Corto". También se ha preguntado que si el nuevo presidente ha indicado que las administraciones "no estuvieron a la altura" ante la dana por qué defendió la gestión de la Generalitat previamente y que si eso supone, además, "cesar a todos los consellers" que han formado parte de esta gestión. Asimismo, ha advertido que mientras no haya elecciones, su objetivo será "ejercer el control" al Consell y "confrontar este modelo con una alternativa".

Entre el respaldo y el aviso se ha referido el síndic de Vox, José María Llanos, quien ha felicitado a Llorca por su nombramiento y le ha avisado que no le han dado un "cheque en blanco" recordando que en Extremadura la presidenta de esta región, María Guardiola, "ha obligado a los extremeños a pagar unas elecciones porque no quería llegar a acuerdos con Vox" en las que no quería "rechazar el fanatismo climático" o la "inmigración ilegal". "Fiscalizaremos, vigilaremos y apoyaremos todo aquello que sea bueno para los valencianos", ha sentenciado.