Una 'supercalculadora' de la UPV demuestra la efectividad de la vacuna del VRS a los bebés en la Comunitat Valenciana

La vacunación de los bebés contra el virus respiratorio sincitial (VRS) está considerada como "la medida más eficaz" para reducir las hospitalizaciones e infecciones por bronquiolitis de los menores de la Comunitat Valenciana. Así lo determina un modelo matemático, una especie de 'supercalculadora', desarrollado por un grupo de investigadores de la Universitat Politécnica de València (UPV), que aprueba con matrícula de honor la puesta en marcha de esta medida preventiva.

Los resultados de este modelo matemático se basan en el análisis de factores relacionados con la demografía y la pérdida de eficacia de la inmunización en la autonomía valenciana para simular la efectividad de varias medidas de inmunización. El sistema ha analizado hasta 133 posibles escenarios comparando el número de hospitalizaciones e infecciones en lactantes menores de un año y ha tenido en cuenta también un escenario en el que no se aplicara la vacunación frente a esta enfermedad. "Los resultados muestran que esta estrategia es la que evita más hospitalizaciones de niños menores de un año y más infecciones de niños de 0 a 5 meses”, destaca el equipo investigador.

Otros modelos

Este mismo sistema podría usarse para analizar la efectividad de otras medidas preventivas en el futuro y analizar si funcionan, en qué grado y si es necesario realizar alguna modificación de las mismas. Los investigadores lo califican como "una herramienta clave" para optimizar la planificación de futuras campañas de vacunación, apoyar la toma de decisiones sanitarias y analizar escenarios alternativos. "Se puede usar en otros tipos de enfermedades si se realizan las adaptaciones necesarias para reflejar las características específicas de la campaña y del virus en cuestión", explican, lo que abre la puerta a aplicarse en otro tipo de dolencias.

Rafael y Marcos, investigadores de la UPV que han desarrollado la 'supercalculadora' frente al VRS. / UPV

La siguiente medida a analizar es la vacunación en personas mayores de 60 años de este otoño y comprobar su grado de efectividad. En principio es, a partir de los 65 años, cuando se recomienda inmunizarse frente a la gripe y, a partir de los 70 años, frente al coronavirus. Esta última enfermedad ha incrementado su edad mínima recomendada.

Frente al VRS

Desde el año 2023-2024, la Conselleria de Sanidad inmuniza en octubre a los menores de un año frente al VRS para protegerlos antes del inicio de la temporada de transmisión de virus respiratorios; este año, ha estrenado la vacunación para mayores de 65 años. Aunque por lo general suele provocar síntomas leves, similares a los de un resfriado, puede desencadenar cuadros graves en bebés y personas mayores. La tasa de hospitalización de las personas contagiadas con VRS es de entre el 1,6 y el 2,1 % de los menores de un año, aunque también afecta "significativamente a personas mayores de 60 años".

En la actualidad, el VRS suma 13,4 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunitat Valenciana, según los datos del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), con los datos recopilados entre el 17 y el 23 de noviembre. La enfermedad tuvo un pico importante la pasada temporada de gripe, entre los meses de diciembre y enero, cuando se acercó a los 150 puntos de incidencia, siendo muy superior a los datos registrados por la covid19 en ese mismo periodo.