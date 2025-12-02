Víctimas de la dana valoran el cambio de tono de Llorca pero ven su disculpa "insuficiente"

Las primeras palabras del nuevo president Juanfran Pérez Llorca, dirigidas a las víctimas y afectados por la dana, no parecen haber convencido a todos. "Me corresponde ya en nombre de la Generalitat pedir perdón. Estas palabras que acabo de pronunciar van más allá de un formalismo institucional, nacen de una convicción personal para tener un diálogo y un entendimiento que hemos de tener y mantener. Son palabras necesarias para hablar claro: ni el 29 ni los días posteriores las administraciones estuvieron a la altura de la circunstancia, por eso empiezo pidiendo perdón. Un perdón que ha de ser el inicio de la reconciliación entre las víctimas y las administraciones", dijo el nuevo president a las doce del mediodía, tras prometer su cargo.

"Brindis al sol"

Rosa Álvarez, presidenta de la Associació Víctimes Mortals de la dana, califica la disculpa de “brindis al sol”. Para esta entidad, que solo agrupa a familiares de fallecidos (cerca de un centenar), es un “atrevimiento” hablar en nombre de todas las administraciones.

El president de la Generalitat debe “concretar mucho” en su petición de disculpa, añade. Lo que espera esta entidad es un reconocimiento expreso de los errores que cometió al Generalitat. Además, señala que la gestión de ese día, además de a Mazón, también señala a la vicepresidenta y responsable de Servicios Sociales, Susana Camarero, y al conseller de Educación, José Antonio Rovira.

“No fueron solo el día 29 y los días posteriores [como dijo Llorca], también falló la anticipación. Si se actúa el 27 y el 28, el 29 no hubiera pasado ni la mitad de la mitad de lo que pasó. ¿Se abre una nueva etapa? A ver qué Consell forman”, señala Álvarez, que espera la llamada del nuevo president.

El nuevo puesto de Mazón

Desde la entidad de víctimas mortales también reconocen su disgusto por el gesto de dar a Carlos Mazón una portavocía dentro de una comisión. “No es un buen síntoma, por el símbolo que representa. Lo que tenían que hacer es reclamarle el acta, que ya sabemos que es personal, pero solo por pedirla ya sería un gesto a las familias. Pero no la piden y encima le dan una portavocía remunerada. Una ofensa en toda regla a las familias”, concluye.

Por su parte, la Associació Víctimes de la Dana, presidida por Mariló Gradolí, añaden en un comunicado que las disculpas “parecen marcar un cambio de tono respecto a su predecesor, dejando atrás las malas formas habituales”. “Sin embargo, siguen siendo insuficientes”, coinciden. “Las palabras, si no van acompañadas de acciones que demuestren una voluntad real de asumir responsabilidades, pierden todo su valor”, y piden el cese del actual Consell.

También reclama que “no se premie con complementos retributivos ni privilegios políticos a Carlos Mazón, cuya actuación ha sido ampliamente cuestionada”. “Su dimisión y la entrega del acta serían un gesto mínimo de responsabilidad democrática”.

“Estamos cansadas de discursos vacíos mientras los hechos los contradicen. Hartas de mentiras y de estrategias destinadas a dispersar culpabilidades y eludir responsabilidades. No aceptaremos que se intente normalizar la impunidad en nombre de la gestión política. Las vidas que se perdieron y el dolor de las familias exigen acciones concretas, no maquillajes ni palabras amables destinadas a la opinión pública”, concluye el comunicado.

A la espera de la llamada

Por su parte, Alejandro Carabal, nuevo presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, también celebra como positivo el cambio en las formas. “Se ha conseguido que Carlos Mazón ya no esté al frente. Lo que tienen que hacer es llevar esa disculpa a los hechos”, apunta sobre la petición de perdón del president Llorca. “¿Por qué ha pedido perdón, qué se ha hecho mal?”, reclama Carabal, que recuerda que hay un proceso judicial en marcha. “Necesitamos que reconozcan qué se ha hecho mal, que no haya versiones diferentes”.

Como las otras dos entidades, la de damnificados, que también tiene familiares de fallecidos, pide que haya repercusiones en la configuración del Consell, y que se aparte a los que “no han estado a la altura”.

Esta entidad, como las otras dos mayoritarias, nunca se reunió personalmente con Mazón, aunque el anterior presidente de la asociación sí mantuvo una conversación telefónica. Cuando reciban la invitación de Pérez Llorca a un encuentro lo valorarán los asociados y votarán si acuden a su encuentro.