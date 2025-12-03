Una colisión en la rotonda de los Anzuelos colapsa la entrada a València

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La Pista de Silla en su entrada a la ciudad, la V-30, la A-3 y la A-7 sufren retenciones a estas horas de la mañana.

El punto más complicado está situado en la Pista de Silla, la entrada a València está prácticamente colapsada desde Silla y empieza ya a aumentar los kilómetros de retención. Un accidente en la rotonda de los Anzuelos ha bloqueado la rotonda e impide que los vehículos puedan entrar a la ciudad provocando una retenciones kilométricas.

El tráfico también es complicado en la bypass de la A-7 ya que un accidente a la altura de Paterna en sentido Alicante todavía continúa generando retenciones en esta vía.

Estas son las retenciones de las principales vías;

En la A-3 en el entronque con la A-7 des del km 337.0 - 338.0 en Riba-roja de Túria. Dos accidentes también en la A-3 a la altura del km 336.1 y otro 340.0 también dificultan la circulación en esta vía. También en el kilómetro 350.1 - 351.8 a la altura de Quart de Poblet - Xirivella.

En la V-30, hay varios kilómentros de retención en el km 11.0 al km 4.0. También en esta vía del km 1.6 - 1.0.

En la CV-36 el tráfico es lento en el km 2.3 - 0.1 a la altura de Picanya.

En la A-7, el tráfico es lento del km 6.0 - 10.0 a la altura de Valencia-Mislata. En los km 332.0 - 324.5 a la altura Manises - Paterna.

En la V-31, a la altura de los kilómentros 5.0 - 13.0. Un accidente en la Pista de Silla a su entrada a Valencia ha obligado a cortar un carril y el tráfico es lento en esa zona, 13.0 carril izquierdo cortado. En estos momentos hay dos kilómentros de retenciones en esa zona.

En la V-21 hay retenciones en los kilómentros 16.0 - 18.0 a la altura de Alboraia.

