Circulación
Una colisión en la rotonda de los Anzuelos colapsa la entrada a València
Consulta el estado del tráfico y las carreteras en Valencia
E.Martínez
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La Pista de Silla en su entrada a la ciudad, la V-30, la A-3 y la A-7 sufren retenciones a estas horas de la mañana.
El punto más complicado está situado en la Pista de Silla, la entrada a València está prácticamente colapsada desde Silla y empieza ya a aumentar los kilómetros de retención. Un accidente en la rotonda de los Anzuelos ha bloqueado la rotonda e impide que los vehículos puedan entrar a la ciudad provocando una retenciones kilométricas.
El tráfico también es complicado en la bypass de la A-7 ya que un accidente a la altura de Paterna en sentido Alicante todavía continúa generando retenciones en esta vía.
Estas son las retenciones de las principales vías;
En la A-3 en el entronque con la A-7 des del km 337.0 - 338.0 en Riba-roja de Túria. Dos accidentes también en la A-3 a la altura del km 336.1 y otro 340.0 también dificultan la circulación en esta vía. También en el kilómetro 350.1 - 351.8 a la altura de Quart de Poblet - Xirivella.
En la V-30, hay varios kilómentros de retención en el km 11.0 al km 4.0. También en esta vía del km 1.6 - 1.0.
En la CV-36 el tráfico es lento en el km 2.3 - 0.1 a la altura de Picanya.
En la A-7, el tráfico es lento del km 6.0 - 10.0 a la altura de Valencia-Mislata. En los km 332.0 - 324.5 a la altura Manises - Paterna.
En la V-31, a la altura de los kilómentros 5.0 - 13.0. Un accidente en la Pista de Silla a su entrada a Valencia ha obligado a cortar un carril y el tráfico es lento en esa zona, 13.0 carril izquierdo cortado. En estos momentos hay dos kilómentros de retenciones en esa zona.
En la V-21 hay retenciones en los kilómentros 16.0 - 18.0 a la altura de Alboraia.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Muere el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos