«Tenemos que aprovechar esta oportunidad para adaptar los municipios al futuro»

Trece meses después de la dana que arrasó la provincia de Valencia, la Administración sigue abonando casi 100 millones de euros diarios para la reconstrucción —la factura económica de la barrancada supera los 20.000 millones de euros—. En este sentido, la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) estima que la reconstrucción total por la dana tardará más de una década en completarse, si se mantiene el ritmo actual.

«Hemos vivido una catástrofe sin precedentes. Tuvimos que ponernos en marcha lo más pronto posible para ayudar a la gente», recuerda el alcalde de Massanassa, Paco Comes, durante su intervención en el Foro Ciudades del Futuro organizado por Levante-EMV. Comes resaltó que, un año después de la tragedia, «ahora queda la reconstrucción y tenemos que ser ágiles», aunque lamentó los trámites burocráticos que ralentizan el proceso. «Lo más complicado antes era conseguir el dinero. Ahora lo tenemos, pero no lo podemos tocar porque seguimos atascados en la burocracia», lamentó.

El alcalde de Massanassa participó en la segunda mesa redonda de la jornada, que abordó la necesdad de mejorar las infraestructuras de gestión de recursos después de la dana. La conversación, que estuvo moderada por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, y que contó también con la participación de la vicepresidenta primera de la Diputació de Valencia y responsable de Egevasa, Natalia Enguix;el alcalde de Paiporta, Vicente Císcar; y el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo.

El alcalde de Paiporta, Vicente Císcar. / Fernando Bustamante

Paiporta fue el municipio más afectado por la riada del pasado 29 de octubre de 2024. «La dana afectó a la totalidad del municipio. Cuando escucho datos sobre los daños, siempre pienso que el 10 % de todos ellos pertenece a Paiporta», reconoció Vicente Císcar. El alcalde de Paiporta destacó que, un año después de la tragedia, el censo del municipio ha aumentado en 700 personas, aunque todavía queda mucho para recuperar la normalidad. «No podemos pensar en completar la reconstrucción en un año. Paiporta estuvo cuatro meses en estado de emergencia y hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande para recuperar servicios básicos como la recogida de basura —aunque se mostró optimista de cara al futuro—. La gente volverá a revivir nuestros pueblo, pese a la tragedia que hemos vivido».

Asimismo, ambos alcaldes resaltaron la necesidad de poner en marcha actuaciones y planes que permitan estar mejor preparados en el futuro ante nuevos fenómenos climáticos adversos. «Tenemos una visión clarísima de la ciudad que queremos. Vivimos una situación de cambio climático y en una zona inundable. Nos tenemos que adaptar a ello, pero hay que tomar medidas para que se pueda seguir viviendo muy bien aquí», añadió Comes.

Renovación del ciclo integral del agua

El recuento de infraestructuras públicas afectadas por la dana superó el millar de instalaciones, además de un elevado número de carreteras y redes de telecomunicaciones y saneamiento. En este sentido, una de las principales preocupaciones los primeros días posteriores a la riada fue el suministro de agua potable a la población.

«La gravedad fue muy grande. Se vieron afectadas todas las fases del ciclo del agua en los municipios de la zona cero», reconoció Vicente Fajardo, quien apuntó también que esto estuvo a punto de dejar sin suministro de agua a dos millones de personas. «Hicimos los imprescindible durante los primeros tres meses. Pedimos ayuda a toda España porque no había camiones cuba para todos los municipios e incluso tuvimos que traer algunos desde Marruecos. Finalmente, fuimos capaces de abastecer a la población de agua», añadió.

La vicepresidenta de la Diputació de València y presidenta de Egevasa, Natalia Enguix. / Fernando Bustamante

Por su parte, Natalia Enguix valoró el trabajo realizado desde Egevasa durante la gestión de la tragedia. «Estuvimos al lado de los ayuntamientos desde el inicio, tuviéramos nosotros o no la gestión del agua. Además, hemos contribuido a gestionar las ayudas del ministerio y estamos esperando a que las obras se puedan realizar», detalló la responsable de Egevasa. Además, también resaltó el trabajo que la entidad pública está realizando para reparar las 75 depuradoras afectadas por la riada. «Hemos arreglado ya el 83 % de ellas», destacó Enguix, quien alertó que algunas de ellas se encuentran ubicadas muy cerca de los ríos y pidió a las autoridades competentes que «realicen los trámites necesarios para moverlas» a otros emplazamientos más seguros.

El director general de Global Omnium subrayó que los trabajos para reparar las 123 depuradoras afectadas fueron los que avanzaron más rápido y, en la actualidad, está «prácticamente acabado». Sin embargo, Fajardo destacó que la recuperación del alcantarillado fue lo que provocó problemas más graves. «Tuvimos 890 kilómetros de alcantarillado obstruido. Es una inmensidad. Algunas de las tuberías tienen más de 200 años porque, como renta poco políticamente hablando, no se invierte apenas en él. El problema que nos queda ahora es que la ciudadanía entienda que tenemos que levantar las calles para cambiar todo el alcantarillado y eso molesta», agregó Fajardo.

El director general de Global Omnium, Vicente Fajardo. / Fernando Bustamante

Al respecto de esto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ultima la resolución definitiva y el pago de ayudas de un total de 500 millones de euros destinados a reparar y adecuar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de los municipios afectados por la dana. «La ayuda que nos han dado es para cuatro años. Es tiempo suficiente, siempre y cuando tengamos gente para poder hacerlo. El problema es que no podemos sacar a la población de los municipios para poder trabajar. Tendremos que coordinarnos con los ayuntamientos para cambiar todo lo que sea necesario una vez se levanten las calles», explicó el director general de Global Omnium.

Por su parte, el alcalde de Paiporta se mostró un poco más escéptico respecto a estos plazos de tiempo. «Yo creo que será cosa de ocho o nueve años, más bien. Habrá sitios en los que tendremos que actuar por fases para molestar lo mínimo posible a la ciudadanía y los negocios. Tenemos de compaginar todo y ello requiere de una buena planificación», aseguró Císcar, quien reconoció que el consistorio lleva más de un año planificando cómo abordar la reconstrucción del municipio. «Tenemos que aprovechar esta oportunidad en la que tenemos los recursos económicos para mejorar el municipio. Vamos a abrir más de 15 kilómetros de calles para cambiar el desagüe e introducir la red separativa, que actualmente no está. Además, estamos en conversaciones con Global Omnium para digitalizar el alcantarillado y el ciclo integral del agua. Tenemos mucho trabajo para hacer de forma gradual, explicando a la gente cuáles van a ser los inconvenientes que van a tener y recogiendo también sugerencias ciudadanas. Sólo necesitamos tiempo para cambiar la ciudad y prepararla para el futuro», destacó.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes. / Fernando Bustamante

Por su parte, el alcalde de Massanassa hizo un alegato por dejar de lado los colores políticos y trabajar conjuntamente para recuperar la normalidad en la zona cero. «El agua es apolítica y no tenemos que hacer batallas políticas con ella. Hay muchas cosas por reparar y tenemos el dinero para hacerlo. La gente está nerviosa, pero estamos a tiempo de mejorar y hacer las ciudades y los pueblos pensados para el futuro», apuntó. Así pues, el consistorio de Massanassa está trabajando en reubicar algunos espacios públicos para evitar zonas inundables. «Tenemos que trabajar con una visión de futuro. Los nuevos colegios se van a hacer con tres metros de altura y no vamos a dejar construir vivienda nueva en planta baja si no tiene el dormitorio arriba. Se está trabajando mucho en materia de emergencia y se tiene que hacer partícipe a la población, porque es cosa de todos», sentenció.