Armengol reivindica la igualdad del valenciano en el Estado y defiende la unidad de la lengua en los territorios de habla catalana

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, han firmado este miércoles un convenio de colaboración que permitirá publicar en valenciano las iniciativas legislativas aprobadas definitivamente por la Cámara Baja.

El acuerdo, firmado hoy en el Monasterio de Sant Miquel dels Reis, sede de la institución normativa, establece que la AVL será la encargada de traducir al valenciano las iniciativas legislativas aprobadas definitivamente por la cámara para ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y dar así "visibilidad a la dualidad onomástica de la lengua propia y oficial compartida".

Antes de la firma, Armengol ha defendido el lugar del valenciano dentro del sistema plurilingüe del Estado. “Vivimos en un Estado que es plurilingüe, y todas las lenguas han de tener el mismo soporte y la misma transcendencia”, ha afirmado. “Todas las lenguas que se escuchan en el Congreso han de ser vistas como lenguas del Estado, en igualdad de condiciones. Durante años nos hicieron creer que nuestras lenguas más minoritarias eran inferiores, pero no lo son. Son lenguas de Estado y así deben ser tratadas”.

La presidenta del Congreso ha destacado, además, el impacto simbólico y democrático del uso de las lenguas propias en la Cámara Baja. “Una de mis obsesiones es que el Congreso se acerque a la ciudadanía. La lengua juega un papel fundamental: cuando uno escucha en la Cámara la lengua en la que piensa y siente, percibe la institución como propia”.

Francina Armengol y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con los responsables de la AVL. / L-EMV

Un trabajo riguroso, científico y prestigioso

Al respecto, Armengol ha destacado que la traducción que hace el Congreso de Diputados "sin duda es muy válida", pero ha subrayado la importancia de que lo haga la AVL por "su trabajo riguroso, científico y prestigioso" porque "para poder interpretar una ley tiene una relevancia a nivel jurídico cómo se expresa cada palabra".

Así, ha señalado que se irá trabajando en la normalización de las lenguas que "forman parte de la identidad de nuestros pueblos y lo hacemos desde el respeto absoluto de lo que marca el Estatuto de la Comunitat Valenciana y desde lo que marca la AVL, que es la unidad de la lengua de todos los territorios de habla catalana". "Desde esta vertiente, pero también desde el respeto al valenciano, su singularidad y tradición y, que por tanto, eso es lo que lleva la AVL, que tiene una gran revelancia para todos nosotros", ha apuntado.

La presidenta del Congreso ha recordado que la Cámara ya ha firmado acuerdos con la Academia Vasca y con la Gallega, y que hará lo propio con el Institut d’Estudis Catalans para cubrir todo el sistema lingüístico compartido. “Son las academias las que tienen la competencia normativa. Queremos que las versiones en euskera, gallego, catalán y valenciano de las leyes no dependan solo de la traducción interna del Congreso, sino del rigor científico y jurídico que aportan las instituciones lingüísticas”, afirmó. “Cada palabra importa cuando se interpreta una ley”.

Refuerzo a la "singularidad" del valenciano

Por su parte, la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, ha subrayado el “profundo agradecimiento” de la institución hacia Armengol por su compromiso permanente con las lenguas cooficiales. “Que los diputados puedan hablar en su lengua propia y oficial es algo que se debe agradecer. Cuando se planteó firmar este convenio, dijimos que sí de inmediato. El valenciano debe estar presente en todas las instancias posibles y en todos los foros”, ha declarado.

Cantó ha destacado también que la versión lingüística que elaborará la AVL “visibilizará la dualidad onomástica en el ámbito de la lengua compartida”, una de las líneas doctrinales históricas de la institución. “La AVL siempre ha defendido la singularidad del valenciano en el marco de la lengua que compartimos. Este convenio lo refuerza”.

“A partir de ahora -ha subrayado Cantó- , cualquier persona podrá consultar en la web del Congreso la versión lingüística en valenciano de las iniciativas legislativas, una versión que visibilizará la dualidad onomástica dentro de la lengua compartida, tal como siempre hemos defendido desde la Acadèmia. Agradezco de corazón el esfuerzo que ha hecho el Congreso para hacer posible este paso adelante.”

La presidenta ha recordado además que la AVL participa en el Consejo de las Lenguas Oficiales, en proyectos estatales de digitalización lingüística y, desde 2024, en la iniciativa conjunta con el Ministerio de Transformación Digital para que la inteligencia artificial “hable valenciano”.

Firma del convenio entre la AVL y el Congreso de los Diputados. / L-EMV

Un acuerdo con carga política

El convenio tiene vigencia hasta diciembre de 2027, prorrogable dos años más, e incluye una aportación económica anual de 25.000 euros. Pero más allá de su contenido técnico, su firma tiene un fuerte significado político. Llega en un momento en que la AVL está sufriendo la asfixia presupuestaria que ha ejercido por el Consell de Carlos Mazón (PP) con el apoyo de Vox. El partido de extrema derecha ha expresado abiertamente su deseo de eliminar la institución, blindada por el Estatut, mientras el PP plantea cambios legislativos para modificar su denominación. Ninguna de estas iniciativas puede prosperar sin mayorías reforzadas en Les Corts.

Eso sí, la firma del convenio entre la Acadèmia y el Congreso se produce el mismo día en el que el nuevo president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca -quien, durante el debate de investidura ya situó la defensa de la AVL como una línea roja que le separa de Vox-, ha anunciado que la política lingüística de la Generalitat será gestionada desde la nueva conselleria de Presidencia. Una decisión que Cantó ha valorado señalando que "no es una mala noticia", pero también avisando de que la AVL estará atenta a las medidas que se apliquen desde ahora.

La ofensiva económica de la Generalitat ha obligado a la AVL a buscar apoyo en otras instituciones. En las últimas semanas, tanto el Ministerio de Ciencia como la Diputación de València han acordado ayudas para sostener actividades que la academia no puede asumir con los presupuestos autonómicos actuales. En este contexto, la firma del convenio con el Congreso refuerza la legitimidad institucional de la AVL y su papel como autoridad normativa del valenciano.