La AVL valora que Presidencia asuma la política lingüística, pero esperará a ver las medidas

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, considera que "no es una mala noticia" la inclusión de la política lingüística de la Generalitat dentro de la nueva conselleria de Presidencia que dirigirá José Díez.

Cantó, que ha atendido a los medios antes de firmar el convenio de colaboración con el Congreso de los Diputados para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada, ha admitido que aún no ha tenido tiempo de analizar en detalle la nueva estructura del Consell anunciada hoy por el president de la Generalitat, pero ha considerado que, “de entrada, no es una mala noticia que la política lingüística dependa de Presidencia”. No obstante, la presidenta de la AVL ha recalcado que “el movimiento se demuestra andando” y que habrá que esperar a conocer las medidas que adopte el Ejecutivo que ya preside Juan Francisco Pérez Llorca

Preguntada por si la relación entre la AVL y el Consell mejorará a partir de ahora, Cantó ha subrayado que la institución que ella preside “siempre ha mantenido un espíritu de colaboración y entendimiento” y que continuará actuando con “normalidad institucional”, tal como ha defendido históricamente. “Otra cosa sería equivocarse”, ha añadido, aunque ha evitado valorar cuál será la actitud del nuevo Consell.

Sobre la decisión de Pérez Llorca de asumir directamente la política lingüística para “reforzar la lengua”, Cantó ha asegurado que aún no ha podido leer sus declaraciones, pero ha recordado que en el debate de investidura ya hizo referencias explícitas a la Acadèmia. A su juicio, los movimientos anunciados “apuntan a una posible modificación o cambio de rumbo”, si bien insiste en que habrá que esperar. “La Acadèmia nunca pierde la esperanza porque cree en el futuro del valenciano y continuará defendiéndolo siempre”, ha concluido.

La nueva conselleria de Presidencia estará dirigido por José Díez -hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos- y contará con tres secretarías autonómicas: Henar Molinero (Presidencia), Jacobo Navarro (Análisis, Estudios y Políticas Públicas) y Vicente Ordaz (Comunicación).