El director de tesis de Camps 'reúne' a la comisión mixta por la dana

Vicent Martínez Mus, Zulima Pérez y Vicente Garrido, en un acto de Conexus.

Vicent Martínez Mus, Zulima Pérez y Vicente Garrido, en un acto de Conexus. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Vicente Garrido cuenta en su currículum, entre otras entradas, con ser catedrático en Derecho Constitucional, haber sido presidente del Consell Jurídic Consultiu o haber dirigido la tesis doctoral de Francisco Camps, de quien siempre se ha mostrado muy próximo. A todo ello esta semana le ha podido sumar un nuevo apartado: ser el muñidor de la comisión mixta entre la Generalitat y el Gobierno de España por la dana, al menos, lograr juntar a sus responsables en una misma fotografía.

Ocurrió en el XV aniversario de la Fundación Conexus donde acudieron el vicepresidente y conseller de reconstrucción, Vicente Martínez Mus, y la comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción de la dana, Zulima Pérez, a quien Garrido también le dirigió su tesis doctoral. El resultado de la imagen la subió el propio catedráticoa su Instagram donde señaló: "Diálogo Estado-Generalitat necesario!!!".

TEMAS

Con doble entrada, cinco habitaciones y vecinos "estacionales": detalles del privilegiado piso en el que Mazón instalará su oficina de expresidente en Alicante

Diana Morant: “La gente nos conoce, pero necesita saber que somos un proyecto con liderazgo renovado”

El director de tesis de Camps 'reúne' a la comisión mixta por la dana

Llorca ya ejerce de 'president' en la calle

El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados

Llorca recibe a sus consellers en su primer día en el Palau

Pedro Fresco: «La gestión de los datos es clave para la evolución de las ciudades»

«Tenemos que aprovechar esta oportunidad para adaptar los municipios al futuro»

