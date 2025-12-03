El director de tesis de Camps 'reúne' a la comisión mixta por la dana

Vicente Garrido cuenta en su currículum, entre otras entradas, con ser catedrático en Derecho Constitucional, haber sido presidente del Consell Jurídic Consultiu o haber dirigido la tesis doctoral de Francisco Camps, de quien siempre se ha mostrado muy próximo. A todo ello esta semana le ha podido sumar un nuevo apartado: ser el muñidor de la comisión mixta entre la Generalitat y el Gobierno de España por la dana, al menos, lograr juntar a sus responsables en una misma fotografía.

Ocurrió en el XV aniversario de la Fundación Conexus donde acudieron el vicepresidente y conseller de reconstrucción, Vicente Martínez Mus, y la comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción de la dana, Zulima Pérez, a quien Garrido también le dirigió su tesis doctoral. El resultado de la imagen la subió el propio catedráticoa su Instagram donde señaló: "Diálogo Estado-Generalitat necesario!!!".