Elena Albalat, un ascenso en Servicios Sociales tras cada crisis

En cada remodelación del Consell, Elena Albalat asciende. La castellonense Elena Albalat forma parte del Consell desde el primer momento y en poco más de dos años y medio se ha convertido en la nueva consellera de Servicios Sociales. Con cada cambio, ella asume más responsabilidad y un nuevo reto. Así, en 2023, recién ganadas las elecciones, Albalat asumió la Dirección General de Familia, Juventud y Reto Demográfico. Para el último apellido de esta dirección general, Albalat se perfiló como la persona adecuada como conocedora de la provincia de Castelló, un territorio cuyo interior se ve especialmente afectado por la despoblación, ya que el origen político de Albalat reside en Onda, donde fue concejala del ayuntamiento (de 2011 a 2023).

Casi un año después, el 11 de julio de 2024 Vox decidió dejar de formar parte de todos los gobierno autonómicos de los que formaba parte y Mazón destituyó esa misma noche a los tres consellers de Vox, mientras que al día siguiente anunció su segundo Consell de la legislatura, integrado solo por el PP. Era julio de 2024 y Elena Albalat subió un escalón más al asumir un nuevo reto y ser nombrada Secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario.

Tras las inundaciones por la dana que devastaron la provincia de Valencia, el entonces president Carlos Mazón consumó su tercera remodelación destinada a la reconstrucción y con una estructura con ese objetivo. Albalat se mantuvo firme en la secretaría autonómica de un Servicio Sociosanitario diseñado para "impulsar políticas de planificación estratégica, formación y cualificación profesional, evaluación de políticas públicas y de calidad en materia de servicios sociales, así como la coordinación del mapa de servicios sociales, de infraestructuras y gestión del sistema".

Y ahora, en la nueva estructura del Consell que ha anunciado Juanfran Pérez Llorca, Elena Albalat vuelve a subir un escalón y se convierte en la nueva consellera de Servicios Sociales de la Generalitat Valencia tras haber establecido contacto con el tercer sector desde 2023 y conocer el mapa de servicios sociales, con sus luces y sus sombras.

De total confianza de Aguilella, el secretario general del PP de Castellón

La ondense resulta una persona de total confianza del secretario general del Partido Popular de Castellón, Salvador Aguilella, y, por lo tanto, de la presidenta provincial de los populares, Marta Barrachina. Cabe recordar que Albalat se alineó junto a Aguilella y dio su apoyo a Barrachina cuando la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, también se postuló para presidir el PP de Castellón. Un proceso orgánico que, aunque terminó con una candidatura única (con Barrachina al frente), generó una fuerte división del partido en Onda.

Además de su nueva responsabilidad como consellera, Elena Albalat ejerce la vicesecretaría de Acción Social en el Comité de Dirección del PP de la provincia de Castellón. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, tiene un máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación y cuenta con un curso de Aptitud Pedagógica (de la Universitat Politécnica de València). Como dato más personal, Albalat se declara amante de los animales y ha realizado voluntariado internacional con la ONG Karit Solidarios por la Paz.