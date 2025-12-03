Los hospitales deberán resistir este invierno sin los puntos de Urgencias 24 horas anunciados para 2026

Los hospitales de la Comunitat Valenciana deberán afrontar la actual temporada de virus respiratorios sin el respaldo de los puntos de Urgencias 24 horas adicionales en los municipios de más de 150.000 habitantes, anunciado por el president Juanfran Pérez Llorca durante su investidura y en los que la Conselleria de Sanidad ya está trabajando, porque no comenzarán a abrirse, "de forma progresiva", hasta el próximo año 2026, como publicaba Levante-EMV este martes. Esto supondrá que, al menos por un último invierno, los servicios de urgencias hospitalarias deberán asumir, como hasta ahora, la presión asistencial de los meses de diciembre, enero y febrero, un trimestre protagonizado por el pico de contagios de la gripe, la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS).

Son imágenes que se repiten cada año: la de las salas de Urgencias llenas, con pacientes esperando infinidad de horas a ser atendidos y, en los peores momentos, con camas agolpadas en los pasillos esperando tener disponible una cama en planta para formalizar el ingreso hospitalario. Son propias de cada año y, de hecho, en este otoño ya se han producido las primeras saturaciones en hospitales como el Arnau de Vilanova, el Peset -está reformando por fases sus instalaciones de Urgencias- y en Elda. En la pasada temporada, tras la vuelta de las vacaciones de Navidad, el General estuvo al borde del "colapso", según explicaba su personal, con más de 70 personas esperando una cama. Es, de hecho, el centro que suele saturarse antes por ser el que más pacientes tiene asignados.

La falta de citas en Primaria

La imagen está siendo cada vez más recurrente en los últimos años porque la falta de citas en Atención Primaria, donde se acumulan demoras de más de un mes en los peores momentos, provoca una desbandada de los pacientes hacia las urgencias hospitalarias. Si uno está resfriado y no encuentra cita con su médico hasta dentro de dos semanas, cuando previsiblemente ya habrá superado la enfermedad, recurre al servicio disponible y se desplaza hasta Urgencias, provocando una saturación extra a este último servicio.

Una doctora atiende a una paciente en una consulta de Atención Primaria / German Caballero

Este es el problema a evitar por la nueva medida anunciada por la Generalitat: la apertura de nuevos puntos de Urgencias 24 horas, diferentes a las hospitalarias, en todos los municipios de más de 150.000 habitantes. Son 13 en total y solo son cuatro los que no disponen de un hospital propio: Torrent, Paterna, Benidorm y Sant Vicent del Raspeig. Sin embargo, como ha podido saber este periódico, se está planteando también habilitar nuevos puntos de servicio ininterrumpido también en las ciudades con hospital. En València, concretamente en el departamento del Clínico, se transformará algún Punto de Atención Continuada (PAC) o Punto de Asistencia Sanitaria (PAS), que atienden las urgencias de Atención Primaria cuando cierra el centro de salud, en un punto de Urgencias 24 horas. Esto permitiría, además, poner en marcha la medida sin realizar grandes inversiones en infraestructuras -fuentes oficiales de Sanidad insisten en que se "realizarán las necesarias"-, aunque se necesitará, eso sí, disponer de personal.

Los sindicatos creen que es imposible ponerlo en práctica

Este es el principal reparo esgrimido por los sindicatos sanitarios, quienes creen que el anuncio es "imposible" de poner en práctica, sin la pertinente ampliación de la plantilla de la sanidad pública, es decir, sin contratar personal. Fuentes del departamento de Marciano Gómez explicaban este lunes que se "dotará a estos puntos del personal necesario", aunque los sindicatos temen que se recurre al personal ya disponible, que acumula un fuerte agotamiento desde la pandemia de la covid19. Además, a nadie se lee escapa que Sanidad está teniendo problemas para completar las plazas médicas en Atención Primaria -estas tienen centenares de vacantes y las bolsas llenas-, por lo que a priori parece difícil encontrar médicos para abastecer estos nuevos puntos de Urgencias 24 horas.

Dos ambulancias, frente al acceso de Urgencias del Hospital de la Ribera. / PERALES IBORRA

Pero además, este invierno continúa el problema que ya es es estructural, y no coyuntural. Lo recuerda Yolanda Ferrández, portavoz de Sanidad de CCOO, que cree que este invierno se presenta "igual que el resto". "La Conselleria sabe que los picos de presión asistencial y de contagios de virus respiratorios van a suceder cuando se acerca el invierno y empieza a bajar la temperatura", ha destacado y por eso ha reprochado su falta de previsión.

"Un problema estructural con picos de presión"

Todos los años ocurre igual: la mayor de propagación de los virus, el hecho de que la socialización se da en espacios cerrados y que las campañas de vacunación triunfan más entre las personas mayores y colectivos de riesgo que entre la población general genera "un problema estructural con picos de presión" sobre el sistema sanitario.

"Poder atender todo esto pasa por un refuerzo de personal para que los servicios no se colapsen, un aumento de personal en la estacion en la que sabemos que esto va a suceder", ha reivindicado Ferrández. Mientras no se produzca, seguirá habiendo "servicios infradotados, sobretodo en Urgencias y atención urgente en Primaria, que están a mínimos". En este sentido, ha reconocido que, aunque los sindicatos desearían "un aumento de plantilla estructural todo el año, es cierto que tenemos picos en los que nuestros servicios están especialmente infradotados de personal".