Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Llorca ya ejerce de 'president' en la calle

Llorca ya ejerce de 'president' en la calle

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Redacción Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Un nuevo jefe del Consell puede confirmar que su nombramiento ya es totalmente oficial y está en vigor cuando la gente lo para por la calle. Es lo que le ha pasado al nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a las puertas del Palau, donde ha presidido la primera reunión o encuentro de trabajo con los miembros de su gobierno, los recién nombrados y los que ya formaban parte del gobierno de Mazón. Llorca ha llegado al Palau pasadas a las cinco de la tarde y, justo a la entrada de la calle Caballeros, dos mujeres le han detenido para saludarle y desearle suerte. Eran, le han dicho, de la Vall d’Albaida. “Yo, como estudié en Ontinyent, conozco bastante la Vall d’Albaida”, ha respondido Llorca. Tenía, ha explicado, un compañero de Llutxent. Las mujeres han seguido caminando contentas. “Pues ya hemos saludado al president”, se han dicho la una a la otra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
  2. El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
  3. Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
  4. Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
  5. Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
  6. La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
  7. Muere el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas
  8. El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos

Con doble entrada, cinco habitaciones y vecinos "estacionales": detalles del privilegiado piso en el que Mazón instalará su oficina de expresidente en Alicante

Con doble entrada, cinco habitaciones y vecinos "estacionales": detalles del privilegiado piso en el que Mazón instalará su oficina de expresidente en Alicante

Diana Morant: “La gente nos conoce, pero necesita saber que somos un proyecto con liderazgo renovado”

El director de tesis de Camps 'reúne' a la comisión mixta por la dana

Llorca ya ejerce de 'president' en la calle

El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados

El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados

Llorca recibe a sus consellers en su primer día en el Palau

Llorca recibe a sus consellers en su primer día en el Palau

Pedro Fresco: «La gestión de los datos es clave para la evolución de las ciudades»

Pedro Fresco: «La gestión de los datos es clave para la evolución de las ciudades»

«Tenemos que aprovechar esta oportunidad para adaptar los municipios al futuro»

«Tenemos que aprovechar esta oportunidad para adaptar los municipios al futuro»
Tracking Pixel Contents