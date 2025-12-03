Llorca ya ejerce de 'president' en la calle

Un nuevo jefe del Consell puede confirmar que su nombramiento ya es totalmente oficial y está en vigor cuando la gente lo para por la calle. Es lo que le ha pasado al nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a las puertas del Palau, donde ha presidido la primera reunión o encuentro de trabajo con los miembros de su gobierno, los recién nombrados y los que ya formaban parte del gobierno de Mazón. Llorca ha llegado al Palau pasadas a las cinco de la tarde y, justo a la entrada de la calle Caballeros, dos mujeres le han detenido para saludarle y desearle suerte. Eran, le han dicho, de la Vall d’Albaida. “Yo, como estudié en Ontinyent, conozco bastante la Vall d’Albaida”, ha respondido Llorca. Tenía, ha explicado, un compañero de Llutxent. Las mujeres han seguido caminando contentas. “Pues ya hemos saludado al president”, se han dicho la una a la otra.