Vaivén
Llorca ya ejerce de 'president' en la calle
Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
Un nuevo jefe del Consell puede confirmar que su nombramiento ya es totalmente oficial y está en vigor cuando la gente lo para por la calle. Es lo que le ha pasado al nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a las puertas del Palau, donde ha presidido la primera reunión o encuentro de trabajo con los miembros de su gobierno, los recién nombrados y los que ya formaban parte del gobierno de Mazón. Llorca ha llegado al Palau pasadas a las cinco de la tarde y, justo a la entrada de la calle Caballeros, dos mujeres le han detenido para saludarle y desearle suerte. Eran, le han dicho, de la Vall d’Albaida. “Yo, como estudié en Ontinyent, conozco bastante la Vall d’Albaida”, ha respondido Llorca. Tenía, ha explicado, un compañero de Llutxent. Las mujeres han seguido caminando contentas. “Pues ya hemos saludado al president”, se han dicho la una a la otra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Muere el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos