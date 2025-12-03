Merino pasa de fichaje de Mazón a la primera consellera caída de Llorca

El 2 de febrero de 2023, meses antes de las elecciones, el PPCV distribuía una imagen de Carlos Mazón enseñándole la sede del partido a Ruth Merino quien acababa de sumarse como fichaje para el equipo económico de los 'populares'. Un "lujo" y una "alegría", definía el entonces candidato sobre la exsíndica de Ciudadanos. Aquella incorporación sumó quilates cuando Merino fue nombrada consellera de Hacienda y portavoz en el nuevo gobierno del ya elegido 'president'. Dos años y medio después, la salida del Palau de quien la devolvió a la política ha supuesto también la suya.

La salida de Merino del Ejecutivo autonómico se venía especulando en los últimos meses, antes incluso de que Mazón anunciara en septiembre que en noviembre haría una remodelación del Consell aprovechando el adiós de Francisco Gan Pampols. El adiós del exjefe del Consell y la llegada de Llorca en su lugar, lejos de darle una nueva vida en la conselleria, le ha acabado señalando como la única consellera que no sobrevive al cambio de inquilino en el Palau, la única que ha estado estos días en las Corts en los sillones azules en la investidura y toma de posesión que no se volverá a sentar en ellos.

Pero el futuro de Merino en el Consell se venía tintando de negro desde mucho antes de que las especulaciones otoñales aparecieran como un intento del entonces 'president' por darle un nuevo impulso a una legislatura que trastabilleaba. La ex dirigente de Ciudadanos ya fue una de las damnificadas en la anterior remodelación del gobierno tras la dana (donde fueron cesadas Salomé Pradas y Nuria Montes) al perder la portavocía (que pasó a Susana Camarero) y las competencias de Función Pública, que se fueron a la novata Nuria Martínez Sanchis en Justicia, que sigue.

Mazón enseña a Ruth Merino la sede del PPCV tras anunciar su incorporación / Fernando Bustamante

Y eso que en los últimos meses la ya exconsellera ha intentado moverse y ganar presencia, siempre en contraposición de la acción del Gobierno central en todo lo relacionado con la financiación autonómica y los elementos vinculados, déficit, deuda o fondo de compensación. Pero nada. Sea porque las necesidades reclaman más peso político que el "perfil técnico" (es técnica de Hacienda) con el que se la definía, porque siempre ha sido vista con desconfianza en el PP (no está afiliada) o porque como ocurre en el fútbol con aquellos entrenadores de fútbol elegidos por un director deportivo que acaba cesado, Merino sale del Consell.

Duda sobre los altos cargos

En su adiós, el segundo en política tras su marcha de un Ciudadanos entonces moribundo, se lleva el mérito de haber roto uno de los techos de cristal que se había acumulado durante 40 años de autogobierno: ser la primera mujer que se hacía con las llaves de la caja de la Generalitat. Ahora queda la duda de cuántos de su equipo en la conselleria, conformado por ex miembros de Cs como Antonio Woodwart o Pablo Gracia, consiguen mantenerse o si su adiós será también el de la última impronta naranja presente en el Ejecutivo autonómico.

Esto quedará en manos de su sucesor, José Antonio Rovira, quien también podrá decidir hasta qué punto aprovecha lo avanzado de la última obra de Merino en el Ejecutivo autonómico: el diseño de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, que la exconsellera aseguró que estaban ya listos para haber sido presentados el 31 de octubre, pero que la crisis que afectaba a Mazón (justo dos días después del funeral de Estado que acabó marcando la ruta hacia su dimisión) aplazó. Cuánto haya de estas líneas Merino lo podrá ver desde su puesto de la Agencia Tributaria a la que ya volvió en 2023 tras su anterior adiós, el de Ciudadanos.