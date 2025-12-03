Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pérez Llorca pedirá una reunión a Sánchez para reconstruir puentes

El nuevo jefe del Consell tiene previsto solicitar un encuentro con el presidente del Gobierno para rehabilitar unas relaciones muy deterioradas en la época de Mazón

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hoy en el Palau.

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hoy en el Palau. / Kai Försterling / EFE

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

"Tenemos que hablar". Es el mensaje que envía Juanfran Pérez Llorca al Gobierno central tras un año de batalla por la dana que ha terminado por arrasar con todos los puentes entre administraciones. El president, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de su entorno, va a solicitar una reunión a Pedro Sánchez como uno de los primeros pasos como jefe del Consell.

El objetivo es recuperar unas relaciones muy deterioradas durante la época de Carlos Mazón al frente del Ejecutivo autonómico, añaden las fuentes, y con la activación de la comisión mixta de fondo. La creación de ese órgano de cooperación ha sido una reclamación constante del Consell de Mazón, incluso después de la dimisión del president.

Antes de su paso a un lado, Mazón escribió varias cartas a Sánchez emplazándole a un encuentro que nunca se produjo. En esa línea, el presidente del Gobierno ha visitado en varias ocasiones la C. Valenciana, pero nunca se ha visto con el ya expresident.

Cabe recordar que tras la salida de Gan Pampols, una vez anunciada esa renuncia de Mazón, Vicente Martínez Mus asumió las competencias de la reconstrucción y trató también de abrir una nueva fase con la comisionada del Gobierno para la recuperación, Zulima Pérez, sin éxito.

Noticias relacionadas y más

Ahora Pérez Llorca quiere reforzar esos canales de comunicación con Moncloa también a nivel de estructura interna de la Generalitat. Así, ha creado la figura homóloga de Pérez, que recae en Raúl Mérida. El exsecretario autonómico de Medio Ambiente pasa a ser comisionado para la recuperación, dentro del área de Martínez Mus.

