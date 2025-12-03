Primer Congreso Internacional de Turismo Gastronómico y el eje mediterráneo

Sigue el tiempo fresco, pero bastante soso por el entorno mediterráneo y ello me sigue haciendo contar temas ambientales, pero no climáticos. En el CETT, vinculado a la Universidad de Barcelona, se ha desarrollado el I Congreso Internacional en Turismo Gastronómico, un evento internacional e interuniversitario, concebido como espacio de reflexión sobre la relación entre turismo y gastronomía.

El objetivo del congreso ha sido fomentar el debate entre académicos, investigadores y profesionales sobre las actuales dinámicas, las interconexiones y las nuevas perspectivas en el campo del turismo gastronómico. Se ha realizado en el contexto especial de la designación de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025, siendo la primera región europea en recibir este reconocimiento. El turismo gastronómico es una vía para preservar el patrimonio cultural intangible y promover la identidad local. En este sentido, se ha resaltado ell papel del turismo en el fortalecimiento de comunidades, la sostenibilidad social, económica y ambiental y el liderazgo femenino como motor de innovación e inclusión. Los destinos gastronómicos se reinventan con estrategias creativas para destacar en el panorama internacional. En este caso se han explorado el impacto de los reconocimientos oficiales (capitales y regiones gastronómicas), las estrategias de marketing tradicionales y digitales y el poder del storytelling a través del cine, la ficción y las experiencias inmersivas. La evolución del sector impulsa nuevas formas de vivir la gastronomía, como la gastrodiplomacia y el enoturismo.

Todos los objetivos descritos citados con anterioridad, que se pueden ver en la web del congreso, se han cumplido sobradamente gracias a los participantes y al magnífico equipo humano organizador, del que no puedo menos que destacar a Pilar Leal Londoño.

Una pega ha sido tener que desplazarse desde Alicante a Barcelona en un medio de transporte presuntamente cómodo y sostenible como el tren Euromed, y soportar más de seis horas de viaje, que a la vuelta fueron en parte en autobús, y que nos han hecho recordar que todos los trenes de la periferia a Madrid son AVE y todos los que se mueven por la periferia no llegan a velocidad media